25-летняя жительница Муминабадского района Хатлонской области Таджикистана подозревается в продаже новорожденного.

Женщина была задержана в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сообщается на сайте МВД Таджикистана.

По данным следствия, в июне текущего года жительница Муминабада продала своего новорожденного ребёнка 57-летней жительнице указанного района. В этой «сделке» также участвовала 44-летняя жительница Восейского района. Своего ребенка молодая мать оценила в 1 тыс. 50 сомони (чуть более $100).

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие, отмечается в сообщении правоохранительного ведомства.

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