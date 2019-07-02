Правительственная группа Таджикистана cегодня в Женеве отчитывается перед Комитетом ООН по правам человека о ситуации с соблюдением прав человека в стране и выполнению Международного пакта о гражданских и политических правах.
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Правительственная группа Таджикистана cегодня в Женеве отчитывается перед Комитетом ООН по правам человека о ситуации с соблюдением прав человека в стране и выполнению Международного пакта о гражданских и политических правах.
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