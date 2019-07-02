Для вашего удобства сделали подборку удобных служб доставки еды и продуктов питания в Душанбе, Худжанде и Кулябе. А вот в Хороге мы их не нашли.

Служба доставки продуктов Magnit.tj

Другими словами, это онлайн супермаркет. На сайте сервиса широкий ассортимент продукции, начиная от продуктов питания, бытовой химии, заканчивая товарами для дома, животных, декоративной косметикой и средствами гигиены. Доставка продуктов по Душанбе осуществляется бесплатно в течение 2-3 часов или можно указать любое удобное для вас время, например, вечером после работы. Также есть услуга экспресс доставки в течение 10-40 минут со времени оформления заказа за 9 сомони.

Минимальная корзина покупателя составляет 39 сомони. Если вдруг вы не нашли на сайте нужный вам товар, нажимайте на сайте кнопку, по которой можете оставить заявку на добавление продуктов.

Оплатить доставку можно наличными при получении товара, а также онлайн – при помощи интернет-кошельков «Хумо онлайн», «Мегафон кошелек» и «Alif mobi».

Доставка еды на дом SHEF.TJ

Сервис занимается доставкой еды из более 70 точек общепита Душанбе. Чтобы заказать еду, нужно всего лишь подобрать на сайте подходящий по ассортименту и ценам ресторан, сделать заказ по меню и забрать его у курьера - от 20 минут после приготовления рестораном блюда. Кстати, доставка осуществляется круглосуточно.

Также сервис предлагает и доставку на дом продуктов питания, молочных и кондитерских изделий. Оплату можно производить как за наличный расчет, так и банковской картой.

Телефон для заявок 7700; (+992) 933 21 3333

Служба доставки еды EdaExpress

Почти то же самое, что и SHEF.TJ.

О себе EdaExpress заявляет, как о независимом проекте, который объедини 74 заведения пиццы, суши, еды и продуктов в Единую Систему Заказов. Правда, пока только по Душанбе.

Принцип работы идентичен: выбираешь на сайте ресторан, заказываешь из меню и получаешь заказ по указанному адресу. Служба работает с 07:00 до 23:30.

Телефон для заявок: 7700

Служба доставки еды BOMAZZA.TJ

Та же самая идея, тот же самый принцип работы, тот же самый сервис доставки еды, но уже в Худжанде.

Онлайн площадка объединяет 99 заведений общепита северной столицы. Доставка осуществляется в течение 20 минут после приготовления блюда заведением, а оплатить можно как наличными, так и картой Банка Эсхата.

Телефоны для заявок: (+992) 92 200 33 44; (+992) 92 200 44 33

Служба доставки еды и продуктов OsonEats

OsonEats относительно новая служба доставки еды в Худжанде, но активно развивающаяся. По словам основателя сервиса Сухроба Ниезова, ежемесячный прирост заказов составляет 50%. На сегодняшний день служба доставки еды в Худжанде сотрудничает с более 40 точками общественного питания.

Процесс доставки занимает от 10 до 15 минут. Поскольку продукты питания – дело рискованное и быстро портящееся, особенно в жарком климате республики, OsonEats используют спецрюкзаки, сохраняющие тепло и холод по надобности. Такую технологию используют службы UserEats и Яндекс Еда.

На сегодняшний день сайт службы временно находится на стадии апгрейда, но всю информацию можно получить и оформить заказ по номеру: (+992) 924441777

Служба доставки № 1 kulob.online

В Хатлоне мы не нашли отдельной службы доставки еды, но есть курьерская служба, где можно нанять курьера, который доставит продукты, еду или другие товары на дом по Кулябу. Стоит эта услуга относительно недорого – от 5 до 15 сомони, время работы - с 07:00 до 18:00 без выходных.

На сайте KULOB.ONLINE можно даже отследить в реальном времени, где находится ваш товар. Для этого нужно просто ввести код посылки.

Телефон для заявок (+992) 917100502 (+992) 988044403.

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