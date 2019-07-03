На сегодняшний день главным виновным в поджоге 6-летней девочки является 13-летний житель кишлака Чоряккорон района Рудаки Сунатулло Очилдиев, который страдает психическим расстройством. Он помещен в Республикан6ский центр психического здоровья детей и подростков, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

В ходе проведения расследования инцидента выяснилось, что именно Очилдиев сыграл основную роль в поджоге Осии, отмечается в сообщении. Кроме того, до поджога он пугал девочку тем, что спустит на нее своих собак.

«Его собаки обезврежены», - подчеркивает МВД.

Расследованием данного инцидента занимается прокуратура столичного района Сино.

Напомним, по приглашении президента Эмомали Рахмона из Германии 30 июня в Душанбе прибыл известный специалист в области косметической, пластической и эстетической хирургии и ожоговых болезней, президент ассоциации косметической и пластической хирургии в Европе профессор Эдгар Бимер.

Он уже сделал операцию Осие, которая прошла успешно: девочка идет на поправку.

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