В связи с проведением ремонтных работ на трубопроводной сети по столичному проспекту Хофиза Шерози отдельные улицы города останутся без питьеволй водой.
Воды не будет с 23 часов сегодняшнего вечера до вечера 4 июля на улицах Хабиб Ахрори, Абдулло Командир, Шеноз, Шевченко, Хабибулло Назаров и Бухоро от дома № 1 до дома № 28, сообщает пресс-служба мэра Душанбе.
«В связи с этим мэрия просит граждан, проживающих по указанным улицам, запастись на сутки питьевой водой, кроме того глава города поручил председателям столичных районов обеспечить доставку жителям питьевой воды на водовозах», - добавили в мэрии.
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