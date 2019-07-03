Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 2 июля во второй половине дня посетил дом спикера верхней палаты парламента республики Махмадсаида Убайдуллоева и выразил ему соболезнование в связи с внезапной кончиной его супруги, об этом «АП» сообщил источник в парламенте страны.

Президента сопровождал мэр Душанбе Рустам Эмомали.

Сегодня, 3 июля, 9 часов утра, в Центральной мечети Душанбе состоится джаноза по усопшей. Ожидается, что Рузигул Каримову похоронят на столичном кладбище «Сариоссиё».

Она скончалась в Душанбе днем 2 июля: Махмадсаид Убайдуллоев в момент кончины своей супруги был в Москве. Вчера вечером он вернулся в Душанбе.

По словам близких Убайдуллоева, никаких серьёзных проблем со здоровьем у Рузигул Каримовой не было. Но 2 июля у нее случился обширный инфаркт.

У Махмадсаида Убайдуллаева и Рузигул Каримовой трое детей. Один из сыновей - Амирджони Убайдулло является старшим советником помощника президента по экономически вопросам, второй сын - Джамолиддин Убайдуллоев является послом Таджикистана во Франции, а также официальным представителем республики в ЮНЕСКО. Также у них есть дочь Нигина Убайдуллаева.

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