Замдиректора Душанбинского технического лицея Давлат Ганиев задержан при получении 5 тыс. сомони от молодого жителя столицы: за эти деньги он побещал оказать ему помощь при поступлении в лицей.
Как сообщает пресс-служба антикоррупционного ведомства страны, Ганиев еще до задержания успел получить от абитуриента 2 тысячи сомони.
В отношении Ганиева возбуждено уголовное дело по статье 247 (мошенничество) УК Таджикистана, отмечается в сообщении.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
«Казкоммерцбанк Таджикистан» стал «Халык Банк Таджикистан»
Выживший участник банды ГТА Хазратхон Додохонов осуждён на 20 лет за попытку побега
В Таджикистане пройдет чемпионат CAFA среди юношеских сборных
Кабул передал Душанбе последнюю группу таджикских заключенных афганских тюрем
"Моя мать в физической опасности из-за начальницы колонии", - дочь Гульнары Каримовой
«Истиклол» расстался с тремя легионерами
Российские военнослужащие проводят учения в Таджикистане
Определены первые победители и обладатели «Фиолетовых чемоданов» от Tcell
Эмомали Рахмон навестил Махмадсаида Убайдуллоева и выразил ему соболезнования по поводу смерти жены
Часть Душанбе на сутки останется без питьевой воды
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста