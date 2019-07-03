Случай с сожжением девочки со стороны трех несовершеннолетних в Душанбе вызвал большой резонанс в обществе. Двоим из этих подростков из кишлака Чоряккорон района Рудаки по 9 лет, одному – 13. Сегодня МВД назвало его главным виновным в поджоге 6-летней девочки.
Пресс-центр МВД Таджикистана распространил сообщение, в котором отмечается, что в ходе проведения расследования ЧП выяснилось, что именно 13-летний Очилдиев сыграл основную роль в поджоге Осии. Кроме того, до поджога он пугал девочку тем, что спустит на нее своих собак. «Его собаки обезврежены», - сообщило МВД.
Подросток Сунатулло Очилдиев, как сообщает МВД, страдает психическим расстройством, и помещен в Республикан6ский центр психического здоровья детей и подростков. Ранее он учился в школе-интернате Гиссара, и считается трудновоспитуемым.
Ранее мать подростка жаловалась, что он несколько раз и ей угрожал ножом, и совсем ее не слушается. Она рассказала, что в детстве он получил серьезную травму головы.
Общество возмущено
Общество было шокировано произошедшим с девочкой. Она, кстати, после проведенной операции профессором из Германии, уже пошла на поправку.
Люди задаются вопросом: почему до сих пор подростки находятся на свободе? Почему по отношению к ним не принимаются соответствующие меры?
По законодательству страны, уголовная ответственность в РТ предусматривается с 14 лет (в исключительных случаях), а административная ответственность - с 16 лет.
Умарджон Эмомали, пресс-секретарь МВД РТ, сообщил «АП», что расследованием данного инцидента занимается прокуратура столичного района Сино.
«На некоторых информационных сайтах сообщалось, что одному подростку 14-15 лет и это очень беспокоило общество, что до сих пор он находится на свободе. Но ему на самом деле 13 лет, и только 14 сентября исполнится 14 лет, поэтому он не задержан. А на счет других подростков, которые были замешаны в этом деле, могу сказать одно - пока идет следствие», - уточнил Умарджон Эмомали.
Юрист отвечает
Навруз Одинаев, юрист правозащитной организации «Химоя», отметил «АП», что судьба подростков, виновных в поджоге Осии, решится в процессе расследования.
«Задержание и арест несовершеннолетних по закону не разрешается, и их возраст смягчает ответственность, - отметил Одинаев. - Подростки не должны быть задержаны, нельзя ограничивать их свободу. Ведь то, что они совершили, не означает то, что они убийцы, и могут во время нахождения на свободе всех убить».
Юрист также сообщил, что Очилдиев направлен на лечение, так как по закону таких людей нельзя привлекать к уголовной ответственности.
"После лечения, если врач установят, что он здоров и не представляет опасности обществу, его отпустят", - сказал Одинаев.
По его словам, в соответствии с законодательством, возможен штраф родителей несовершеннолетних.
Юрист говорит, что родители потерпевшей девочки имеют право на компенсацию ущерба здоровью девочки от попечителей подозреваемых.
Он также добавил, что возможно привлечение несовершеннолетних к исправительным работам или дальнейшее продолжение их учебы в специальных школах, но пока расследование точно не квалифицирует их деяние, предполагать неправильно.
За что могут поплатиться несовершеннолетние в Таджикистане?
В соответствие с законодательством Таджикистана, наказание за преступление для несовершеннолетних предусмотрено с 14-летнего возраста.
Уголовная ответственность в Таджикистане с 14 лет предусмотрена за следующие преступления:
Убийство (статья 104);
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 110);
Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести (статья 111);
Похищение человека (статья 130);
Изнасилование (статья 138);
Насильственное действие сексуального характера (статья 139);
Терроризм (статья 179);
Захват заложника (статья 181);
Хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 199);
Незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ с целью сбыта (статья 200);
Незаконное обращение с наркотическими средствами или психотропными веществами (статья 201);
Хищение наркотических средств или психотропных веществ (статья 202);
Хищение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (статья 202);
незаконное культивирование, запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (статья 204);
Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта (статья 206);
Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 214);
Хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья статьи 237);
Кража (статья 244);
Грабёж (статья 248);
Разбой (статья 249);
Вымогательство (статья 250);
Угон автомобиля или других транспортных средств без цели хищения (статья 252);
зывается лишением свободы сроком до 7 лет, а в 16-18-летнем возрасте сроком до 10 лет.
Умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 255).
Подростки, попавшиеся на совершении этих преступлений, отбывают срок лишения свободы либо в воспитательных колониях общего режима, либо в воспитательных колониях усиленного режима. Под первую категорию попадают несовершеннолетние мужского пола, осужденные к лишению свободы впервые, а также несовершеннолетние женского пола, под вторую - несовершеннолетние мужского пола, ранее отбывавшие лишение свободы, добавил Одинаев.
Все материалы по делу Осии читайте здесь.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Кадеты Таджикистана выступают на чемпионате Азии по видам борьбы
Первый обзор торговой политики Таджикистана в ВТО запланирован на апрель 2020 года
Как работает «Безопасный город» в Душанбе. Или осторожно, за вами наблюдают!
Кубок "Formula55 Cup" нашёл своих победителей
Центральная больница Рудаки получила медоборудование на $700 тыс.
Исполнительный аппарат президента Таджикистана обзаведется стоматологией и аптекой
Таджикистан не примет участия в итальянской Универсиаде
В Душанбе нашли последнюю запись голоса Садриддина Айни
Со всех сторон: Агентство «Хаматарафа» создает полный цикл услуг
Евросоюз окажет помощь пострадавшим от наводнений в Таджикистане
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста