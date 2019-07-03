Виниловую пластинку с, вероятно, последней записью его голоса обнаружил душанбинский коллекционер, музыкант Джэк Рок.
«Я хорошо разбираюсь в ценных пластинках, и ко мне обращаются для их оценки, - рассказал «АП» музыкант и коллекционер. - Недавно обратился российский коллекционер, чтобы я оценил несколько виниловых пластинок, купил и отправил ему».
Музыкант купил несколько пластинок, в том числе запись Айни у одной женщины. Для нее, говорит Джэк, они не представляли никакой ценности.
«Цена вопроса – 20 сомони за пластинку», - говорит он.
После поиска информации о записи Айни, Джэк убедился, что она редкая. Речь записана в 1953 году - за год до смерти литератора. На записи Айни говорит о достижениях партии, речь, судя по всему, посвящена 36-летию Октябрьской революции.
Пластинку Джэк оставил себе, так как российский коллекционер интересуется только музыкальными раритетами.
Садриддин Айни – основоположник современной таджикской (советской) литературы. Он также систематизировал и сформулировал правила и нормы таджикского литературного языка.
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