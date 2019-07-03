Детский фонд ООН в РТ (ЮНИСЕФ) при финансовой помощи правительства России передал Центральной районной больнице Рудаки современное медицинское оборудование и медикаменты, общей стоимостью $700 тыс.

Торжественная церемония передачи медицинского оборудования состоялась сегодня, 3 июля, в рамках программы грантовой помощи ЮНИСЕФ по проекту “Выживание и развитие детей младшего возраста”.

Финансирование, закупка критически важного оборудования и техническая поддержка являются весомым вкладом России в снижение уровня детской смертности в Таджикистане.

Рудаки является одним из 12-ти пилотных районов республики, где реализуется проект “Выживание и развитие детей младшего возраста”. Проект начался в 2016 году и главной его целью является расширение доступа матерей, новорожденных и детей раннего возраста в двенадцати районах страны (Пенджикент, Деваштич, Ашт, Зафарабад, Горная Мастча, Мастча, Дарваз, Мургаб, Ишкашим, Рудаки, Рашт и Ляхш) к базовым услугам в области охраны здоровья и снижение детской смертности в Таджикистане.

В торжественной церемонии передачи медицинского оборудования приняли участие заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан Азиз Одиназода, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов и представитель Детского Фонда ООН в РТ Лучиано Калестини. В рамках данного проекта был проведен целый ряд мероприятий по обучению специалистов в этой области.

«Хочу поблагодарить всех за предоставленную возможность принять участие в этой церемонии. Исходя из дружественного и стратегического характера российско- таджикских отношений, наша страна продолжает планомерно оказывать содействие Таджикистану в достижении целей в области социально -экономического характера. Этот проект и ряд других проектов являются доказательством искренней заинтересованности нашей страны в обеспечение благополучия и процветания народа Таджикистана», - сказал посол России в республике Игорь Лякин-Фролов.

1 /7

ЮНИСЕФ совместно с партнерами оказывает поддержку правительству Таджикистана в деле повышения выживаемости детей, путем тщательного выявления критически слабых мест в системе здравоохранения, разработанных на основе фактических данных, доступа и спроса на мероприятия по охране здоровья матери и ребенка, оснащением учреждений важным оборудованием и предоставлением экспертно-технической поддержки медицинским работникам в целях снижения уровня детской смертности.

«Здоровье и самочувствие детей и матерей являются самыми важными инвестициями, которые может сделать страна, и это также важный приоритет для ЮНИСЕФ в Таджикистане. Мы остаемся верными в своем стремлении поддержать правительство Таджикистана в его усилиях по уменьшению детской смертности и заболеваемости в стране, и мы благодарим правительство Российской Федерации за устойчивую поддержку в течение многих лет, включая поставку этого важного оборудования, которое поможет маленьким гражданам Таджикистана получить наилучший старт в жизни», - сказал представитель Детского Фонда ООН в РТ Лучиано Калестини.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.