Государственной автомобильной инспекции Таджикистана, которая является одной из основных подразделений МВД республики, сегодня исполнилось 83 года.
У таджикской ГАИ своя история и началась она с того времени, когда в стране построили первую автомобильную дорогу.
Как только ее закончили в молодую республику стали прибывать колонны автомобилей. Со временем автотранспорта в стране становилось все больше, и появилась необходимость как-то регулировать движение. Спустя 11 лет после начала строительства первой автотрассы - 3 марта 1936 года был создан специальный орган по управлению дорожным движением при главном управлении Народного комиссариата (милиции) СССР.
3 июля 1936 года был утвержден Устав «О Государственной автомобильной инспекции Народного комиссариата внутренних дел СССР», и с того времени ежегодно 3 июля отмечается, как день создания ГАИ.
Дорожная служба ГАИ была образована, но не было четких правил дорожного движения, и специалисты занялись разработкой данного проекта.
После изучения всех вариантов в 1940 году был издан первый в СССР свод правил дорожного движения, соответственно увеличилось и количество сотрудников ГАИ, в том числе в советском Таджикистане.
После обретения Таджикистаном независимости, ГАИ оснастили новыми техническими средствами. А в ноябре 2013 года в столице республики заработал проект «Безопасный город»: за горожанами и общественным транспортом следят сотни камер. Благодаря системе пресекли уже тысячи правонарушений и раскрыли сотни преступлений.
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