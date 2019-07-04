Очередное заседание таджикско-афганской межправительственной комиссии по экономике, торговле, технике и социальным вопросам состоится 4-5 июля в столичной гостинице «Таджикистан», сообщили «АП» в министерстве транспорта республики.

Для участия в работе заседания 4 июля в Душанбе прибыла делегация Афганистана во главе с исполняющего обязанности министра финансов и главным советником президента Афганистана Мухаммадом Хумоюном Каюми.

Таджикскую сторону в работе двухдневного заседания возглавит министр транспорта Худоёр Худоёрзода.

На заседании ожидается обсуждения сотрудничества двух государств в сфере экономики, торговли, туризма, науки и образования, устранения последствий стихийных бедствий, экологии, транспорта, медицины, образования, борьбы с международным терроризмом и экстремизмом.

Стороны также обсудят дальнейшее взаимодействие двух стран в рамках международных и региональных организаций.

Ожидается, что по итогам заседания будет подписан соответствующий протокол.

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