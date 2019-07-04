Житель столицы, 18-летний Умед Нуров утонул 3 июля во второй половине дня во время купания в реке Душанбинка в районе Газетно-журнального комплекса.

Его тело после непродолжительного поиска было найдено сотрудниками КЧС Таджикистана.

«Тело Умеда Нурова было передано сотрудникам милиции», - сообщила «АП» пресс-секретарь КЧС Таджикистана Умеда Юсуфи.

По ее словам, с начала купального сезона в Таджикистане, который приходится на 1 июня, к сегодняшнему дню в водоемах и реках страны погибли 55 граждан.

Соблюдайте правила безопасного купания и не купайтесь в необорудованных местах! А мы еще раз напоминаем о том, как вести себя на воде.

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