Каждый вечер, обычно в 17:00, небо над районом «Таджиктекстиля» накрывает километровый черный столб дыма.

Выброс происходит из труб, расположены они сзади текстильного предприятия, и к нему отношения не имеют.

Определить местоположение предприятия, где находтся саднящие трубы, сложно. Местные жители также не знают, с территории какого завода исходит этот «смог».

Выброс дыма происходит в течение нескольких минут, в некоторые дни несколько раз – в 17:00, 18:00, 19:00.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.