«Крепость границы обусловлена самоотверженностью, непоколебимой волей жителей приграничных сел. Главная проблема в Баткенском районе — это вопрос границы. Поэтому особое внимание обращаем на укрепление границы», - сказал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 4 июля во время встречи с жителями Баткенского района и города Баткен, сообщает АКИpress со ссылкой на пресс-службу президент КР.

Он отметил, что нелегко решать вопросы границы, и напомнил, что поставлена точка на многолетние вопросы с Узбекистаном и 85 процентов киргизско-узбекской границы уточнены.

«Встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым стали историческими. Почти по всем вопросам мы пришли к единому мнению. Такие же продуктивные переговоры ведутся с Таджикистаном. В ходе моего официального визита в Таджикистан мы с президентом Эмомали Рахмоном пришли к единому мнению, едины и наши цели. Скоро уважаемый президент Эмомали Рахмон приедет с визитом в Кыргызстан, наши переговоры будут продолжены. Мы ни в коем случае не оставим без внимания решение пограничных вопросов. И президент Таджикистана, и я открыты к переговорам», - отметил Сооронбай Жээнбеков.



Он отметил, что рано или поздно эти вопросы будут решены, для этого потребуется время и терпение: "Потому что решение проблем, которые существуют на протяжении 30 лет, требует времени, такие вопросы быстро не решаются".

«Я знаю, из-за нерешенности приграничных вопросов происходят разные события. Именно поэтому нельзя поддаваться провокациям, очень важно помнить народую поговорку о том, что «Ближний сосед лучше — чем дальний родственник» и жить в мире с гражданами соседней страны. Нам надо беречь и приумножать тесные дружественные отношения со своими вековыми соседями. С соседями делить нечего, у нас и мазары и базары одни. Мы — единоверцы, с одного арыка пьем воду», - сказал президент.

Он выразил благодарность жителям приграничных населенных пунктов в Баткенской области за вклад в укрепление целостности нашего государства.



При этом президент Кыргызстана призвал жителей страны не поддаваться провокациям, не допускать эскалации ситуации на границе, дать возможность правоохранительным органам заниматься своим делом.