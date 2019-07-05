Мэр Душанбе Рустам Эмомали 4 июля ознакомился с проектами девяти гостиниц, которые будут построены в Душанбе в течение ближайших двух лет.

Новые гостиницы одновременно смогут принимать свыше 1 тыс. гостей, сообщает пресс-служба мэра столицы.

В частности, ООО «Рушди Осиё» возводит на территории улицы Бохтар гостиницу «Дипломат», ООО «Элитстройсервис» на проспекте Айни построит пятизвёздочную гостиницу, ООО «Себистон-2018» на проспекте Рудаки возводит современную «Grand RudakI Tower».

Мэру Душанбе доложили, что в рамках реализации Генплана столицы Таджикистана, в ближайшее два года от пресечение улицы Дружбы народов до парка Победы будут возведены многочисленные высотки. Мэр поручил, что новые здания не должны быть менее 12 этажей.

Было подчеркнуто, что в честь 30-й годовщины Дня государственной независимости Таджикистана в Душанбе будут сданы свыше 3,5 тыс. объектов различного назначения.

Что еще построят в Душанбе?

Недавно Главное управление архитектуры Душанбе рассказало о том, где в ближайшее время будут снесены здания и жилые массивы, и что вместо них будет возведено.

Мы сделали карту, чтобы Вы узнали, что будет строиться.

А это архитектурная концепция будущей застройки улицы С.Айни от пересечения проспекта А.Рудаки до улицы "Дружбы народов".

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