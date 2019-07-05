В Таджикистане регистрацию сим-карт по паспортам нового образца могут продлить, так как соответствующие подразделения МВД Таджикистана к намеченному на 15 августа сроку просто физически и технически не успевают заменить паспорта образца 1996 года на ID-карты.

Об этом сообщил информированный источник «АП» в МВД РТ.

По его словам, на сегодняшний день решение о продлении срока паспортов еще не принято, но данный вопрос изучается.

«В ближайшее время будет принято окончательное решение», - отметил источник.

Согласно инструкции министра внутренних дел Таджикистана всем паспортным отделениям ОМВД городов и районов республики дано указание установить режим работы с 8:00 до 22:00.

«Несмотря на удлиненный режим работы, мы не успеваем принять всех желающих, возле паспортных столов ОМВД всех районов ежедневно образуются огромные очереди», - заявил представитель МВД.

Напомним, 9 февраля текущего года правительство Таджикистана приняло постановление «О внесении изменений и дополнений в постановление правительства Таджикистана от 30 апреля 2016 года «О Порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи и оказания услуг, связанных с ними», согласно которому граждане страны, у которых по паспортам образца 1996 года зарегистрированы сим-карты мобильных операторов страны, обязаны заменить старые паспорта на паспорта (ID-карты) образца 2014 года.

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