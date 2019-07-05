16-летнего жителя улицы Маяковского столицы его сверстник три раза ударил ножом и скрылся с места преступления.

Сотрудниками милиции по факту нанесения ножевых ранений задержан 17-летний житель Душанбе.

«Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован, - сообщает пресс-центр МВД Таджикистана. - По данному факту ведется расследование».

Говоря об уровне преступности среди молодежи, ранее глава УМВД по городу Душанбе, генерал-майор милиции Шариф Назарзода в интервью "АП" говорил, что основными причинами совершения преступления подростками и молодежью является отсутствие должного воспитания в семьях, бесконтрольность со стороны родителей и безразличие общественности к этой проблеме.

При этом он отметил, что «таких случаев стало больше просто потому, что выявлять их стали лучше».

По данным УМВД по городу Душанбе, в прошлом году в столице было зарегистрировано 261 (за тот же период в 2017 году - 96) преступление, совершенное 163 несовершеннолетними. Из них 95 человек, совершивших 134 преступления, являются жителями столицы.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.