16-летнего жителя улицы Маяковского столицы его сверстник три раза ударил ножом и скрылся с места преступления.
Сотрудниками милиции по факту нанесения ножевых ранений задержан 17-летний житель Душанбе.
«Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован, - сообщает пресс-центр МВД Таджикистана. - По данному факту ведется расследование».
Говоря об уровне преступности среди молодежи, ранее глава УМВД по городу Душанбе, генерал-майор милиции Шариф Назарзода в интервью "АП" говорил, что основными причинами совершения преступления подростками и молодежью является отсутствие должного воспитания в семьях, бесконтрольность со стороны родителей и безразличие общественности к этой проблеме.
При этом он отметил, что «таких случаев стало больше просто потому, что выявлять их стали лучше».
По данным УМВД по городу Душанбе, в прошлом году в столице было зарегистрировано 261 (за тот же период в 2017 году - 96) преступление, совершенное 163 несовершеннолетними. Из них 95 человек, совершивших 134 преступления, являются жителями столицы.
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mr.rustam2 часа назад
надо штрафовать родителей у которых дети шляются как беспризорники на улицах надо начинать с этого
Федер2 часа назад
В нашем городе живешь если думат чем раньше взрослые преступной людей
Федер2 часа назад
За все властей
Наргиз3 часа назад
Что за люди пошли чуть чего за нож берутся собой нож таскают страшно стало жить
Алишерджон4 часа назад
Куда смотрит МВД? Почему все больше преступность в Таджикистане. Очень много стал!! Мы беспокоимся !!
Гость Алишерджон3 часа назад
Не надо валить всё на МВД, они здесь не причём. Если в семье не смогли воспитать должным образом, то всё было бы хорошо, и никто не беспокоился, всё зависит от воспитание и МВД здесь не причём.
Хуршед Алишерджон3 часа назад
Это плоды миграции населения и дальновидной политики . А что вы ждали? Это ещё цветочки дальше больше