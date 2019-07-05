Всем привет! Снова выходные и я с удовольствием расскажу вам, куда можно сходить и что посмотреть в любимом городе и не только!

Рад сообщить, что 8 и 9 июля в Душанбе будет проходить масштабное событие - Central Asia’s Got Talent!

У вас есть уникальная возможность увидеть на большой сцене огромное количество наших талантливых соотечественников. Билеты на мероприятия вы можете бесплатно приобрести в офисе медиа-холдинга “Asia-Plus” (ул. С. Шерози, 16, ГЖК).

А те, кто хочет показать свои таланты уже с сегодняшнего дня могут подходить к театру оперы и балета и принять участие в отборе. Неважно в чем вы талантливы, главное, чтобы вы были уверены в своем таланте.

Прослушивания и просмотры кандидатов начались в 8 часов и продляться до позднего вечера, а также и завтра, 6 июля.

Сегодняшний пятничный вечер вы можете продолжить в кальянной «Friends». Здесь можно потанцевать и просто хорошо провести время. А музыкальную атмосферу создадут диджеи Shohin, Chingiz и Firdavs Isoev.

Вход 20 сомони. За эти деньги вы получите 1 бокал пенного или Мохито. А девушкам в этот вечер 20% скидка на все коктейли.

Если вы хотите поработать в музыкальной индустрии, быть продюсером или просто быть успешным менеджером, тогда вам обязательно нужно попасть на лекцию Станислава Сухора из Польши, который изучал музыковедение в Университете Адама Мицкевича в Познани и в Университете Сорбонны в Париже.

Он специализировался в музыкальном менеджменте и музыковедении, получил степень магистра. Поэтому, ему есть, что рассказать о музыкальном бизнесе. Не пропустите. 6 июля в 16:00 в Культурном центре Бактрия.

Ну, а если вы не хотите находиться в городе, то 7 июля у вас есть возможность выбраться за город и подняться на Гузгарфский водопад.

Это также отличная возможность обзавестись новыми друзьями и отлично провести время. Сбор участников похода в 8:30 на остановке "Водонасосной". Более подробная информация по телефону: 918340043.

Фото: соцсети

Ну а в кино, вслед за событиями фильма «Мстители: Финал», где мир изменился навсегда, в битву с новыми врагами придется вступить Человеку-Пауку.

4 июля в прокат вышел новый фильм «Человек-Паук: Вдали от дома», который вы можете посмотреть в кинотеатрах города.

Возможно, что-то из того, что произойдет в субботу и воскресенье в нашей любимой столице, мы пропустили. Поэтому, наши дорогие читатели, если у вас есть информация о мероприятиях, которые будут проходить в выходные дни в Душанбе, присылайте нам на Facebook и Viber.

Куда сходить – решать вам, но уж точно не сидите дома, ведь вокруг всегда так много интересного!

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.