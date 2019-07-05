Европейский банк реконструкции и развития провел конференцию на тему «Расширение возможностей для женщин-предпринимателей в Таджикистане». Мероприятие состоялось 4 июля в гостинице «Хилтон» Душанбе. Перед конференцией была организована ярмарка продажа изделий, изготовленных руками местных ремесленниц.
В мероприятии приняли участие представители правительств Республики Таджикистан и Швейцарии, женщины-предприниматели из разных регионов Таджикистана, представители партнерских финансовых институтов, международных организаций и гражданского общества.
Конференция была проведена в рамках программы «Женщины в бизнесе», которая стартовала в Таджикистане в сентябре 2017 года. Программа способствует развитию предпринимательства среди женщин путем обеспечения доступа к финансам и технологическим решениям, необходимым для обеспечения роста бизнеса. Программа реализуется при финансовой поддержке Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам через Фонд содействия малому бизнесу ЕБРР в партнёрстве с Европейским Союзом и Правительством Таджикистана.
Пять партнерских финансовых институтов – ОАО «Банк Эсхата», МДО «Имон Интернешнл», ЗАО «Первый микрофинансовый банк», МДО «Арванд» и МДО «Хумо» стали финансовыми посредниками, получившими кредиты для кредитования женских или управляемых женщинами предприятий по всей стране.
Местные партнерские финансовые институты, а также конечные потребители получат выгоду от совместного использования рисковых компонентов, предлагаемых ЕБРР, которые позволят увеличить сроки погашения кредита. Схема разделения рисков и техническая помощь, предоставляемая ЕБРР, позволила и позволяет сделать кредиты для женщин предпринимателей более доступными. А также Банк предоставил женщинам предпринимателям доступ к менторингу, тренинговым курсам и ноу-хау от местных консультантов и международных экспертов для развития их бизнеса.
В ходе мероприятия были представлены результаты работы программы за 2017 – 2019 годы по следующим направлениям:
- Доступ к финансам для женщин предпринимателей
- Техническая поддержка партнерских финансовых институтов
- Обучение женщин предпринимателей навыкам ведения бизнеса
- Проведение семинаров для женщин руководителей
- Наставничество
Партнёрские финансовые институты рассказали о достижениях совместной работы с ЕБРР, также были проведены панельные дискуссии о сложностях и возможностях для развития женского предпринимательства в стране.
Завершением конференции стала церемония награждения кредитных офицеров местных партнерских финансовых институтов за вклад в развитие женского предпринимательства в Таджикистане.
На сегодняшний день ЕБРР инвестировал около 670 миллионов евро в различные сектора экономики Таджикистана в рамках 127 проектов и предоставил доступ к консультациям для более 700 представителей малого и среднего бизнеса.
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