За последние два месяца произошли 55 случаев смерти на воде в республике. Половина погибших – дети до 17 лет. Спасатели рекомендуют купаться в отведенных для этого местах, а жители говорят, что таких мест практически нет.

Печальная статистика

Житель столицы, 18-летний Умед Нуров утонул 3 июля во время купания в реке Душанбинка в районе Газетно-журнального комплекса. Его тело после непродолжительного поиска было найдено сотрудниками КЧС Таджикистана.

По словам пресс-секретаря КЧС Таджикистана Умеды Юсуфи, с начала купального сезона в Таджикистане, который приходится на 1 июня, к сегодняшнему дню в водоемах и реках страны погибли 55 граждан.

Купание в Душанбинке Фото Asia-Plus

«В 23 случаях утонувшие – дети до 17 лет. Причина гибели детей - купание в необорудованных местах, неумение плавать и беспечность родителей, которые оставляют детей у водоёмов без присмотра. Среди взрослых на водоемах в основном погибают из-за несоблюдения правил безопасности при купании, нахождения в воде в нетрезвом состоянии, а также при ДТП у рек и озер», - сообщила Юсуфи.

Несмотря на неоднократные предупреждения Комитета соблюдать правила безопасного поведения на воде и не купаться в необорудованных местах, люди продолжают пренебрегать собственной безопасностью, нарушают запреты и как следствие – растет число утонувших.

В 2018 году вследствие несоблюдения правил безопасности в реках и озерах Таджикистана погибли 140 человек. Из них в возрасте до 17 лет – 50 человек.

Безопасность – прежде всего

По словам сотрудников КЧС, можно избежать трагедии, если придерживаться следующих правил:

- купаться можно не раньше, чем через 1,5-2 часа после еды;

- не рекомендуется заниматься плаванием в открытых водоемах при температуре воды ниже +15°С, так как возможна внезапная потеря сознания от шока. Появлению шока нередко способствует перегревание организма перед плаванием и резкое погружение в холодную воду;

- нельзя нырять в незнакомых местах: на дне могут оказаться камни, коряги;

- для купания желательно выбирать специально отведенные для этого места;

- не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина;

- нельзя входить в воду после перегревания на солнце или сильного охлаждения тела, до образования "гусиной кожи";

- категорически запрещается входить в воду и купаться в нетрезвом состоянии;

- ни в коем случае не плавать на надувных матрацах, автомобильных камерах, надувных игрушках – подручное средство может оказаться неисправным, порваться, человек внезапно окажется в воде, а это очень опасно даже для умеющих хорошо плавать. Кроме того, даже слабый ветер способен унести их далеко от берега;

- следует избегать купания в одиночку, так как в случае беды оказать помощь будет некому;

- никогда не следует подплывать к водоворотам — это самая большая опасность на воде.

Где купаться в безопасности?

Чтобы найти ответ на этот вопрос, мы решили пройтись по столичным бассейнам и озерам, где можно купаться без опаски, а в случае чего к тебе придут на помощь инструкторы или спасатели.

Как оказалось, таких водоемов не так много. Некогда популярные среди детей открытые бассейны - «лягушатники» в микрорайонах давно засыпаны, или на их месте простроены жилые дома, автостоянки, как например, у бывшего кинотеатра «Орлёнок».

В столице функционирует два открытых бассейна - на «Текстилькомбинате» и на территории Центрального стадиона. Двери единственного закрытого бассейна в ФОК закрыты.

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Кроме них существуют еще несколько частных бассейнов и аквапарков. Все они функционируют на платной основе. Цена - от 5 до 70 сомони за час, а то и дороже.

Когда-то бесплатно, но вполне безопасно дети и взрослые могли купаться на Молодежном (бывшем Комсомольском) озере. Начиная с 90-х годов, это излюбленное место горожан предалось забвению. Запущенный Спасательный центр стал притоном наркоманов и бомжей, катера спасателей распродали, а само озеро превратилось в болото.

Фото Asia-Plus

В последние годы здесь полностью отреставрировали парк, очистили озеро от грязи, завезли на пляж песок, установили душ, раздевалки. Однако забота о безопасности плавающих оставляет желать лучшего.

Фото Asia-Plus

«Я привожу сюда своих детей и племянников, – говорит жительница Душанбе Мунаввара. - Мы живем недалеко от озера. Наша с мужем зарплата не позволяет нам водить детей в аквапарк или частные бассейны – там все дорого. А здесь они могут купаться и загорать бесплатно».

Фото Asia-Plus

По словам женщины, сейчас на Молодежном озере условия стали лучше, но ей самой все время приходиться стоять у берега, под солнцем, и наблюдать за детьми.

На спасательной вышке Молодежного озера - никого Фото Asia-Plus

«Вот, установили стойки для ограждения детского участка, но сетки нет. Дети, увлекаясь купанием, не замечают, как удаляются от берега. Мне приходится все время кричать и возвращать их назад. Тут ходит мужчина, вроде спасатель, но он лишь торгует надувными камерами и мало обращает внимания на купающихся детей. А на вышке спасателя я еще никого не видела», – говорит другая мама.

Спасателями КЧС в 2018 году были спасены 48 тонувших.

«У нас нет денег на бассейны»

Власти страны стараются решить проблему купания на водоемах. На Варзобском озере строится самый крупный в Центральной Азии аквапарк, на левобережье Сырдарьи в Худжанде сдан в эксплуатацию новый современный пляж. Однако их недостаточно.

А наступившие жаркие дни вынуждают людей забыть о последствиях беспечного поведения на воде. Практически все погибшие купались в несанкционированных местах, что зачастую не оставляет шансов на их спасение.

Фото Asia-Plus

Мы побывали и в местах традиционного обитания купальщиков – на Душанбинке, Мехкарьере, озере Чорбог, на Гиссарском канале.

Купающихся много, несмотря на то, что эти водоемы довольно опасны: на дне купальщиков могут ожидать неожиданные сюрпризы в виде кусков арматуры, камней. Холодная вода и сильное течение также таят в себе смертельную угрозу.

Как оказалось, большинство желающих окунуться в прохладную воду - дети без присмотра взрослых. Они сами признаются, что приезжают купаться тайком от родителей.

12-летний Саидакбар живет в районе МЖК. Он рассказывает, что ему очень нравится купаться на Душанбинке. Мальчик признался, что его родители на работе, и он без спроса может каждый день приходить купаться, к приходу родителей он успевает вернуться домой.

Купание на Душанбинке. Опасный трюк Фото Asia-Plus

На вопрос, почему выбор пал именно на необорудованные, небезопасные места, ответ нашелся легко: их нет.

«А там, где есть условия – все платное», - говорят ребята.

Жизнь дороже

И все же, по мнению экспертов, родители, взрослые обязаны взять под строгий контроль плавание детей в безопасных местах.

Многие дети идут на водоемы, совершено не умея плавать. Это увеличивает вероятность несчастных случаев на воде.

«Правилам безопасности на воде обучать надо с малолетства, - считает тренер столичной школы плавания Катерина Измайлова. – Например, у нас в бассейне ежедневно купаются, обучаются плаванию за сезон около 1,5 тысяч детей. Цена здесь вполне приемлемая – 5 сомони за час».

Фото Asia-Plus

За 280 сомони можно научиться плавать и в Республиканском бассейне, расположенном на территории Центрального стадиона.

«Здесь дети обучаются плаванию под руководством опытных тренеров. За месячный курс из 15 дней (занятия проводятся через день) ребенок может научиться держаться на воде, а за лето – вполне свободно овладеть несколькими видами плавания», - рассказали сотрудники бассейна.

Фото Asia-Plus

«Наша служба не может взять все водоемы страны под свой контроль, а народ купается везде, где попало, - сетует руководитель пресс-службы КЧС Умеда Юсуфи. - Несмотря на запреты, желающих искупаться, особенно детей, не становится меньше. Лично мое мнение – родители обязаны обучать детей плаванию, отводить их в те места, где есть условия для безопасного купания. И деньги не должны их остановить. Главное ведь – жизнь детей. Она дороже всего».

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