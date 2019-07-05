Японские компании планируют помочь властям разгрузить дорожные пробки во время Токийской Олимпиады в следующем году. Для этого они будут просить сотрудников работать дома или взять отпуск.
Эта одобренная правительством инициатива ставит целью разгрузить заторы в столице во время Летней Олимпиады, передает NHK.
К примеру, автомобилестроительная компания Honda сказала, что попросит около 1 200 сотрудников головного офиса в Токио работать дома или взять оплачиваемый отпуск.
Компания протестирует эту инициативу на протяжении двух недель начиная с 22-го июля этого года.
Компания-производитель персональных компьютеров Lenovo Japan также предоставит такую возможность двум тысячам своих сотрудников во время Олимпиады.
XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Предполагается, что в ней примут участие более 121 тыс. спортсменов из более 200 стран мира.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Агентство Visol Weddings об искусстве оформления свадебного торжества
Где можно в Душанбе купаться и при этом не утонуть?
В результате торнадо в Китае погибли шесть человек
Нацгвардия Узбекистана займется охранным бизнесом
Время знать… о государственной регистрации изменения ФИО. Подкаст #13
Нового жилья в Душанбе стало меньше, и оно дорожает
В Худжанде заработало новое СП «Сугд Самарканд Парранда»
Женщины в бизнесе: ЕБРР рассказал о возможностях для женщин-предпринимателей в Таджикистане
Афиша от Asia-Plus: Central Asia’s Got Talent в Душанбе и советы от магистра музыковедения
В Душанбе подросток ударил ножом сверстника
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста