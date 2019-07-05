Свадьба – один из самых важных моментов в жизни почти каждого человека. Естественно, что в этот день хочется, чтобы идеально было всё: от сервировки стола до свадебного кортежа. Но представление о красоте у каждого своё.

В результате, когда молодожёны и их семьи начинают обсуждать, как будет проходить их день, возникает масса разногласий и предсвадебное настроение портится. Как же всё сделать идеально? В такие-то моменты на помощь и приходит агентство по оформлению свадеб Visol Weddings. Старший менеджер агентства Фарзона Истамова рассказала об их труде и искусстве оформления.

- Для начала расскажите, как вам пришла идея создать агентство, занимающееся оформлением свадеб?

- Несколько раз побывав заграницей, доводилось увидеть по-европейски лаконичные, стильные решения в декоре, в то время как писком моды в Душанбе были приклеенные скотчем к двери свадебного автомобиля гвоздики. Так и появилось желание нести свадебную моду и тенденции в Душанбе.

- Какие именно услуги предоставляет Visol Weddings?

- Visol Weddings является свадебным подразделением агентства полного цикла Visol Events. Основным направлением является организация и оформление свадебных торжеств.

Мы предлагаем весь спектр услуг для создания идеальной свадьбы: фото и видеосъёмку, выездную регистрацию, печать пригласительных, подбор артистов и ведущих, флористику, свадебный кортеж, оформление ресторана, приготовление тортов, а также креативные фотозоны.

Мы следуем пожеланию заказчика, учитывая технические особенности площадки. Ведь в нашем деле нужно брать в расчёт высоту потолков, покрытие пола, даже время захода солнца.

- Оформление - это работа творческая, требующая вдохновения. Как работают ваши дизайнеры?

- Наша творческая команда выполняет одну главную задачу – сделать мероприятие качественным. Здесь важен весь цикл от момента принятия заказа до сдачи заказа клиенту и сборки. Вдохновение черпаем из интернета: свадебный рынок и изобилие услуг, предоставленных в мире просто безграничен.

Фото Visol Weddings

- Опыт работы - это первое, на что клиенты обращают внимание. Какой опыт работы у вашего агентства?

- До того, как наше агентство разрослось до нынешних масштабов, где мы можем взяться за любого рода мероприятие, будь то BTL-акция или мероприятие государственного уровня, мы работали под брендом «Формула счастья». Наш первый заказ был еще в 2006 году, то есть полноценно свадьбами мы занимаемся уже 14-ый год.

- Чем отличается Visol Weddings от всех остальных агентств по оформлению свадеб?

- Уникальность – наш конёк, мы создаем свадьбы, которые запоминаются. В свою очередь, мы не позиционируем себя как решение для масс-маркета, а придаем эксклюзивность для каждой своей пары.

- За границей многие предпочитают свадьбы с определённой тематикой (свадьба в морском стиле, эко-свадьба, бохо и т.д). Были ли и у вас подобные заказы?

- Формат свадеб за границей и в Таджикистане несколько отличается. Во время работы с клиентами мы объясняем, что придерживаться определенной тематики – это невероятно красиво, но сделать это в наших условиях в силу особенностей менталитета стоит определенных усилий. Ведь тематика свадьбы предполагает дресс-код, который большинство гостей предпочтет просто проигнорировать, это музыка, корректировки в меню, образы жениха и невесты. В итоге все сводится к синтезу. Тематическими могут быть декор, пригласительные, а все остальное это, скорее, классика. Поэтому такого рода заказов у нас практически не бывает.

- Какая из всех проделанных Visol Weddings работ вам запомнилась больше всего?

- Конечно, незабываемым для всех является первый опыт. Это была свадьба нашего друга, после которой и посыпались заказы, так как, это в тот период действительно необычно и красиво.

Второй кейс – это нестандартное для 2014 года техническое задание, период, когда молодожены придерживались исключительно западного курса. К нам поступил запрос на оформление свадьбы в национальном стиле, это был вызов, и он был принят. На протяжении месяца шла упорная работа с талантливыми дизайнерами, вырисовывались эскизы и согласовывались с клиентом. Окончательный результат всех удивил. Позже наша работа была скопирована, но в этом и суть – мы делаем уникальные свадьбы.

Фото Visol Weddings

- Сталкивалось ли агентство с «трудными клиентами»?

- Так называемый «трудный клиент» - это особая категория, с которой сталкиваемся ежедневно не только мы, но и практически все представители сферы услуг. Корень этому в большинстве случаев узкий кругозор и невоспитанность, когда клиент, оплачивая услугу, пытается упрекать всех вокруг. Пользуясь случаем, желаем всем легкой торговли.

- Можете что-то посоветовать по оформлению будущим молодожёнам?

- Свадьба – это особый день для всех, но в особенности для жениха и невесты. Поэтому советуем не пытаться угодить каждому, а следовать своим желаниям и предпочтениям. Мы лишь делаем этот день невероятно красивым и насыщенным, а за ним следует вся оставшаяся жизнь, в которой мы желаем только счастья!

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