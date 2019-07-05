В результате возгорания автомашины на “Автоколонне 2927”, более известной как стоянка такси «Душанбе-ГБАО», пострадали двое молодых людей.

Они с сильными ожогами были госпитализированы в Медицинский центр №3 города Душанбе, сообщил «АП» начальник пресс-центра МВД Таджикистана Умарджони Эмомали.

В МВД происшествие рассматривают, как неосторожность при ремонте автомашины.

“Во время работы мастера электрической пилой рядом с бензобаком машины, водитель хотел залить горючее, однако от искры электропилы горючее загорелось, а пламя переместилось на молодых ребят, которые занимались ремонтом”, - сказал Эмомали.

По его словам, пострадавшие - 19-летний житель города Душанбе Мурод Саидрахмонов и 18-летний житель ГБАО Насим Файзуллоев.

В настоящее время они находятся в ожоговом отделении Медцентра №3.

В отделении “АП” сообщили, что молодые люди были госпитализированы с ожогами 95% (Насим) и 75% (Мурод) тела соответственно.

Заведующий отделением Тохир Зубайдов отметил, что состояние госпитализированных оценивается как тяжелое и предпринимаются все меры для их лечения.

Между тем, Ангур Одинаева, одна из родственниц, сказала “АП”, что Мурод ва Насим является близкими родственниками.

“Сайфулло Сайидрахмон, дядя Мурода и Насима, который занимается извозом пассажиров по маршруту Душанбе-Хорог-Душанбе, попросил их помочь с ремонтом машины. Во время ремонта случился пожар, в котором ребята пострадали”, - сказала она.

Родные пострадавших у здания больницы Фото Asia-Plus

Она также сообщила, у Мурода ожоги 75% тела, а у Насима – 95%.

“Родные Насима из ГБАО уже приехали в столицу. Он – абитуриент и 3 июля сдал первый экзамен на поступление, а теперь попал с ожогами в больницу”, - сетует Одинаева.

Близкие пострадавших надеются, что в их лечении наряду с местными врачами примет участие и немецкий хирург, который приехал в Таджикистан специально по приглашению главы государства для лечения маленькой Осии Шерзод, которая также пострадала от ожогов.

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