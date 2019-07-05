Пятница, вечер – самое время послушать музыку. Самый популярный ведущий на радио Asia-Plus Баха Назирбаев составил для вас музыкальный рейтинг всего самого вкусного за неделю.
В нашей стране жара невыносимая и потому хотим добавить вам немного зимний свежести от Sound Of Legend, с треком Tell Me Why, который заслуженно врывается на верхушки чартов мира и нашего, в частности
Filatov & Karas — российский музыкальный проект. Ребята известны своими ремиксами и композициями в стиле дип-хаус. И в этот раз они выпустили клип на трек Au Au, который немного странноват, но менее интересным от этого не стал.
Исполнитель Miyagi давно очаровал слушателей своим необычным тембром голоса. В этот Мияги не в дуэте, а самостоятельно записал трек под названием Marlboro. И получилось у него довольно неплохо.
Иранская певица Nooshafarin, которая давно живет в Америке, не перестаёт удивлять и радовать своих поклонников. Ее очередное творение Ey Jan, говорит само за себя.
Наверняка многие подумали, что мега популярный исполнитель 90-х – Анди исчез с музыкального олимпа. Но вы ошибались, потому что он не только до сих пор на олимпе музыкальном, но и на верхних строчках восточных чартов. В этот раз не один, а с Harout Balyan и их совместным треком Jans-Jigyars.
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