Минюст Узбекистана заявил об отсутствии у Гульнары Каримовой возможности распоряжаться деньгами, которые были заморожены на связанных с ее именем счетах в рамках расследования уголовных дел за рубежом.
В министерстве напомнили, что средства были заморожены в связи с тем, что Каримова и ее приближенные использовали незаконные коррупционные схемы по отмыванию денег в Латвии, Швейцарии, Франции, Швеции, Нидерландах и, возможно, ряде других стран, передает ИА "Фергана".
В Минюсте пояснили, что на активы наложен арест компетентными органами иностранных государств.
Таким образом, Минюст отпроверг информацию о том, что Каримова лично вернула активы Узбекистану, или же о том, что остальные активы могут быть возвращены ею или другими частными лицами.
В конце июня в Сети появилась информация о том, что $1,2 млрд личных активов Гульнары Каримовой уже «работают на благо республиканского бюджета». Пост был размещен в аккаунте Gulnarakarimovaupdates в Instagram (позже он стал недоступен). Однако Минфин Узбекистана опроверг это заявление.
В том же посте, говоря о средствах, замороженных в Швейцарии, от имени Каримовой сообщалось, что ее «адвокаты, вопреки собственным советам, отозвали свои документы, связанные с отстаиванием денежных средств на сумму $131 000 000, и в настоящее время делают то же самое для оставшейся суммы в $555 000 000».
На следующий день Генеральная прокуратура Швейцарии официально заявила о своем решении передать Узбекистану 130 млн швейцарских франков ($133 млн). А 1 июля адвокат Каримовой Грегуар Манжа сообщил, что «возврат $555 млн немедленно приостановлен".
"С Узбекистаном больше нет сотрудничества до тех пор, пока он не выпустит нашего клиента из-под незаконного ареста", - написал он в своем Твиттере.
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