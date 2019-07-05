В Душанбе сегодня первый день кастинга на участие в шоу талантов Central Asia’s Got Talent. Это франшиза всемирно известной программы Got Talent.
Сотни людей пришли показать свои навыки и умения в Театр оперы и балета им. Айни. Прослушивания и просмотры кандидатов продлятся до позднего вечера, и еще два дня – 6 и 7 июля.
Проект включает несколько этапов – от кастинга и открытых прослушиваний до гранд-финала, в котором сойдутся представители четырех центральноазиатских государств. В финале от каждой республики будет по три участника, прошедшие страновые этапы. Будут определены лучшие от каждой страны и один главный победитель проекта. Последний получит 260 000 сомони.
Got Talent — формат телевизионных шоу талантов британской компании Fremantle. Впервые телеконкурс запустили в США под названием America’s Got Talent в 2006 году. Передачи в этом формате вышли в более 70 странах.
Организаторами шоу в Таджикистане выступает Медиа-группа «Азия-Плюс» и телеканал «Сафина». Генеральный партнер «МегаФон Таджикистан».
Талант начинается с тебя!
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Выигрывайте для своих детей путевки в лагерь «Мадагаскар»
Минюст РУ: У Гульнары Каримовой нет возможности распоряжаться арестованными деньгами
ХИТ-парад от «Asia-Plus»: 5 самых крутых клипов недели
На автобазе 2927 загорелась машина. Есть пострадавшие
Заур Дахте: Мои фотографии – о жизни со всеми её прекрасными моментами
Самарканд не попал в Список объектов под угрозой ЮНЕСКО
Агентство Visol Weddings об искусстве оформления свадебного торжества
Где можно в Душанбе купаться и при этом не утонуть?
В результате торнадо в Китае погибли шесть человек
Нацгвардия Узбекистана займется охранным бизнесом
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста