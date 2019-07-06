В Таджикистане начались вступительные экзамены в ВУЗы и ССУЗы. Студентами в этом году станут 70 тысяч человек. Не мало и тех, кто приехал из соседних стран.

Например, узбекских студентов за последние два года стало в десять раз больше. Чем привлекает их таджикское образование, на кого учатся и почему – рассказали сами студенты.

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