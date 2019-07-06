Почему это важно рассказал Иноят Иноятов – адвокат, член Союза адвокатов Республики Таджикистан.

Указом президента Республики Таджикистан от 6 февраля 2018 года была принята Концепция правовой политики на 2018-2028 годы. В названной концепции предусмотрено, что административное право, будучи составной частью системы национального права, играет ключевую роль в укреплении основ государственного механизма.

Административное право регулирует отношения, связанные с государственным управлением, и включает в себя определенные институты, которые требуют дальнейшего развития, что предполагает проведение необходимых административных реформ в стране.

Такие реформы в соседних с нами странах уже осуществляются и там уже был принят комплекс законодательных актов в области реформирования административного законодательства.

К примеру, в Республике Кыргызстан Закон «Об основах административной деятельности и административных процедурах» был принят 31 июля 2015 года, Закон Республики Узбекистан «Об административных процедурах» - 8 января 2018 года, Закон Туркменистана «Об административных процедурах» был принят 3 июня 2017 года.

Хотя в нашей стране Кодекс об административных процедурах был принят ещё в 2007 году, на практике возникли многие трудности с его применением. Проблема в том, что на практике нормы названного кодекса редко применяются, при осуществлении административных процедур административные органы применяют отраслевые законы или инструкции, положения или иные подзаконные нормативно-правовые акты.

Некоторые положения, правила и инструкции, по-прежнему регулирующие административные процедуры противоречат отчасти нормам Кодекса об административных процедурах, однако в правоприменительной практике они продолжают действовать, что и затрудняет применение Кодекса об административных процедурах в правоприменительной практике.

На мой взгляд, Кодекс об административных процедурах Республики Таджикистан в текущей редакции устарел и не может решать все правовые проблемы, существующие в области административных процедур.

«Необходимо начать общественное обсуждение»

Я считаю, что будет целесообразно задуматься о принятии нового закона об административных процедурах. При его разработке следует изучать опыт развитых стран, таких как Германия и Россия.

Здесь примечательно будет напомнить, что ввиду отсутствия объединяющих или упорядочивающих базовых требований, Региональная программа «Содействие правовой государственности в Центральной Азии», которая вот уже более десяти лет осуществляется Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) в пяти государствах Центральной Азии и в ходе реформ в области юстиции оказывает поддержку своим партнерам на местах, приняла решение разработать концепцию, включающую формулирование модельных норм для создания административно-процессуального закона.

Следующая проблема в названной сфере заключается в том, что у нас в стране по-прежнему не принят Кодекс об административном судопроизводстве.

Обобщение правоприменительной практики нашей страны показывает, что публично-правовые споры по-прежнему рассматриваются по правилам гражданского судопроизводства, а положения главы 6 Кодекса об административных процедурах в правоприменительной практике применяются изредка.

Я убежден, что споры, вытекающие из публично-правовых отношений, не могут регулироваться гражданским процессуальным законодательством. Я обосновываю свою позицию фактором неравенства сторон в судебной административном процессе - гражданин входит в правовой спор с административным органом, который имеет огромные материальные и информационные возможности. То есть стороны изначально неравны в спорных правоотношениях.

Основные нормы Гражданского процессуального кодекса Республики Таджикистан построены на основании принципа равноправия сторон и состязательности, что делает невозможным рассмотрение публично-правовых споров в рамках гражданского процесса.

В связи с этим, я считаем, что необходимо начать общественное обсуждение по принятию нового кодекса, т.е. кодекса об административном судопроизводстве.

Необходимость принятия Кодекса обусловлено множественными обстоятельствами, прежде всего, он важен для повышения эффективности административных судебных процедур, обеспечения и защиты прав граждан, юридических лиц, а также иных субъектов от неправомерных действий административных чиновников.

Для повышения качества ведения судебных процедур по административно правовым спорам, обеспечения принципов судопроизводства, в том числе, принципа диспозитивности, который в административном судопроизводстве играет главенствующую роль.

«Важно упорядочить нормотворческую деятельность»

Обобщая всё вышеизложенное, я предлагаю разработать концепцию реформирования законодательства в области административных процедур и административного судопроизводства.

На мой взгляд, становление института административной юстиции должно стать основой реформой административного законодательства в нашей стране, так как предназначение административного права во многом совпадает с вопросами взаимоотношении государства и граждан в управленческой сфере.

Я согласен с тем, что основными задачами административных процедур в РТ должно быть обеспечение условий для становления административных процедур, как важной составляющей части государственного управления; создание эффективных законодательных основ для разрешения административных дел; установление законодательных гарантий защиты прав граждан и юридических лиц во время осуществления административных процедур.

А также: обеспечение открытости и публичности для общественного контроля производства по административным делам; предупреждение должностных правонарушений в названной сфере; постепенное внедрение институтов административной юстиции в Республике Таджикистан.

Здесь, логично будет упомянуть вышедшую в 1864 г. монографию О. Бэра: "Правовое государство", в которой подчёркнуто, что «правовое государство может быть создано только тогда, когда публичное право будет установлено законом, а само управление подчинено судопроизводству».

Таким образом, я считаю, что своевременное и правильное правовое регулирование административных процедур и административное судопроизводство в Республике Таджикистан могло бы упорядочить нормотворческую деятельность административных органов, определяя механизм защиты прав, свобод и охраняемых интересов физических и юридических лиц в отношениях с административными органами.

Соблюдение административно-процедурных принципов на практике, принятие нового закона об административных процедурах и кодекса об административном судопроизводстве могло бы способствовать эффективной организации работы административных органов, подняло бы уровень доверия населения к административным органам и их должностным лицам и способствовало бы внедрению института административной юстиции в нашей стране.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.