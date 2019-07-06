Ровно 90 лет назад (только подумать!) в 1929 году в Хорог прилетел первый самолёт. С тех пор много чего изменилось. С тех пор самолёты летать туда перестали…

Есть ещё одна памятная дата - в июле 1989 года коллектив таджикского управления гражданской авиации добился самой высокой в отрасли регулярности полётов.

По эффективности использования воздушных судов Як-40 и Ан-28 Таджикское управление вышло на первое место в Аэрофлоте. В 1988 году аэропорты республики обслужили свыше двух миллионов пассажиров.

Тогда в сутки из Душанбе в Хорог и обратно было от 10 до 14 авиарейсов! Билет стоил всего 16 рублей (для сравнения стипендия студента была 40 рублей, а зарплата уборщицы - 90).

Сегодня всё изменилось: отсутствие регулярного воздушного сообщения с областью тормозит развитие Памира. Да и как можно говорить об этом самом развитии, если предприниматели тратят 14-16 часов на дорогу из Душанбе в Хорог? Это время - слишком высокая цена, которую платят потенциальные инвесторы.

Как в горном крае, реализовать стратегию по привлечению туристов в область, если отсутствие прямого авиасообщения сдерживает их рост? По словам экспертов, давно настало время создать программу льготного субсидирования авиаперевозок на Памир.

…Пока же в Хорог летает только частная компания «Pactec International». В их самолёте помещается 6 пассажиров, а билеты сейчас (в период скидок) стоят $100.

Государство позволить себе летать в область не может. Не рентабельно.

Как это было

Ну, а мы собрали для вас хронику, как не в таком уж далёком прошлом развивалась авиация на Памире.

1929 год, экипаж самолёта Юнкерс F.13 в составе пилота Николая Баранова, бортмеханика А. Вельмера, лётчика А. Прохорова проложили воздушную трассу на Памир. В честь этого события недалеко от Хорога была поставлена каменная плита. Арабской вязью учитель из кишлака Поршнев Охон Назарбеков на ней высек слова: «Хорог, 1929 год, к нам прилетел первый самолёт».

1932 год, экипаж самолёта Р-5 в составе пилота Капулло и бортмеханика А. Панфилова первыми установили регулярное воздушное сообщение между Сталинабадом (Душанбе) и Хорогом.

1933 год, выполнен пассажирский авиарейс из Душанбе в Хорог на самолёте «Сталь-2».

1933 год, выполнение командиром памирского авиазвена, лётчиком Сергеем Любченко первого полёта из Хорога в Мургаб.

1936 год, в Душанбе поступили 4 лёгких транспортных самолёта ПР-5, их поставили на трассу Душанбе-Хорог.

1940 год, открыта авиалиния Душанбе – Ишкашим.

1945 год, в Таджикское управление Гражданского воздушного флота поступило три самолёта Юнкерс Ю-52/3м (немецкий пассажирский и военно-транспортный самолёт), один из которых летал на линии Душанбе-Хорог.

1948 год, в Таджикское управление Гражданского воздушного флота поступили два советских транспортных самолёта ТС-82. Они обслуживали линию на высокогорный аэропорт Хорог.

1950 год, в Душанбе прибыли два самолёта Ан-2. 12 декабря экипаж Ан-2 (командир Виктор Ивелев) выполнил первый полёт из Душанбе в Хорог.

1958 год, прибытие в Хорог самолётов Ан-6 (высотный вариант Ан-2).

1968 год, в аэропорту Хорог впервые приземлились два самолёта Ан -24.

1970 год, начало эксплуатации пассажирского самолёта Як – 40 на линии Душанбе – Хорог.

1979 год, самолёт Як – 40 выполнил первый пассажирский рейс из Душанбе в Мургаб. Полёт длился всего один час, тогда как дорога на автомобиле занимала двое-трое суток.

1987 год. Самолёт Ан-28 впервые совершил пассажирский рейс в Хорог.

Фото предоставлено Гафуром Шерматовым 1 /10 1929 год, экипаж самолёта Юнкерс F.13 - Николай Баранов, А. Вельмер, А. Прохоров проложили воздушную трассу на Памир.

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