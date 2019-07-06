Прошедший месяц запомнился любителям футбола Таджикистана серией ярких турниров – где то грустных, а где то и принёсших радость болельщикам команд.

Кубок АФК-2019: «Истиклол» и «Худжанд» - вне игры

Чемпион Таджикистана по футболу душанбинский «Истиклол» завершил выступление в рамках розыгрыша Кубка Азиатской футбольной Конфедерации. Для выхода в следующий раунд турнира, таджикскую команду устраивала только победа. Однако, матч 26 июня в Душанбе завершился ничейным со счетом 1:1, и этот результат позволил туркменскому «Алтын Асыру» занять первое место в группе и выйти в следующий раунд.

Набрав восемь очков в шести сыгранных матчах, «Истиклол» занял второе место в группе и лишился права продолжить борьбу за Кубок. Другой представитель Таджикистана – вице-чемпион страны «Худжанд» в шестом туре группового этапа Кубка АФК на выезде крупно проиграл чемпиону Кыргызстана «Дордою» со счетом 0:3 и занял последнее место в группе.

Фото ФФТ

Главный тренер «Истиклола» Хаким Фузайлов остался недоволен выступлением своей команды в Кубке. На послематчевой пресс-конференции он заявил, что оценивает выступление «Истиклола» на Кубке АФК-2019 неудовлетворительно.

"Задачу мы не выполнили. Что будет дальше? Мне сейчас об этом сложно говорить. Я считаю, что «Истиклол» должен представлять Таджикистан на международной арене лучше, и обязан выходить из группы в Кубке АФК", - заявил Фузайлов.

Отставка тренеров

После невыхода «Истиклола» в следующий раунд Кубка АФК-2019 главный тренер душанбинцев Хаким Фузайлов подал в отставку со своего поста.

Как сообщает официальный сайт душанбинского клуба, Хаким Фузайлов по собственному желанию подал в отставку с поста главного тренера команды.

О своём решении уйти в отставку Фузайлов сообщил на следующий день после матча Кубка АФК «Истиклол» - «Алтын Асыр».

Руководство «Истиклола» просьбу главного тренера удовлетворило и освободило его от выполнения обязанностей в тренерском штабе. К оставшимся матчам нынешнего сезона «Истиклол» будет готовить ассистент Фузайлова – Алишер Тухтаев, который назначен исполняющим обязанности главного тренера.

Футбольный клуб «Истиклол» на своём официальном сайте поблагодарил Хакима Фузайлова за совместную работу и пожелал ему дальнейших успехов на тренерском поприще.

Хаким Фузайлов Фото ФФТ

Отметим, что под руководством Хакима Фузайлова «Истиклол» провёл матч за Суперкубок Таджикистана-2019 (победа над «Худжандом» – 3:0), 8 встреч в чемпионате Таджикистана (7 побед, 1 ничья), 6 игр – в Кубке АФК-2019 (2 победы, 2 ничьи, 2 поражения) и один матч в рамках Лиги чемпионов АФК-2019 (1 поражение).

Между тем в чемпионате Таджикистана состоялась ещё одна отставка тренера.

Рустам Ходжаев подал в отставку с поста главного тренера ЦСКА «Памир».

Главный тренер армейцев ушёл с поста сразу после поражения от «Истаравшана» (0:1) в матче 10-го тура чемпионата Таджикистана.

После поражения от «Истаравшана» душанбинский ЦСКА «Памир» опустился на последнее место в турнирной таблице и теперь находится в зоне вылета.

Отметим, что ранее, после гостевого поражения от «Истаравшана» своего поста лишился главный тренер «Худжанда» Нумонджон Юсупов. Затем в конце первого круга по собственному желанию в отставку подал главный тренер «Истаравшана» Тохирджон Муминов. И вот 23 июня, после неудачи в игре 10-го тура чемпионата страны с «Истаравшаном» в отставку подал главный тренер ЦСКА «Памир».

Неудача «молодёжки» на чемпионате Азии по футзалу

Молодежная сборная Таджикистана (U-20), потерпев второе поражение кряду на чемпионате Азии-2019 по футзалу в Иране, завершила своё выступление на турнире.

Во втором туре подопечные Эраджа Носехова, владея игровым преимуществом, уступили сверстникам из Вьетнама со счётом 1:2. Единственный гол в составе таджикской сборной забил Идрис Ёров.

Фото ФФТ

Ранее в первом туре молодые таджикские футзалисты проиграли команде Японии (1:3).

Таким образом, независимо от исхода матча заключительного тура в четвертьфинал из группы «С» вышли сборные Японии и Вьетнама. Также путевки в 1/4 финала чемпионата Азии-2019 досрочно завоевали сборные Афганистана и Ирана (группа «А»), Таиланда и Ливана (группа «В»), Индонезии и Ирака (группа «D»).

«Вавилон» - обладатель Кубка мэра

На мини площадках Центрального республиканского стадиона завершился розыгрыш «Душанбе-2019» по мини–футболу среди сотрудников министерств, ведомств, организаций и учебных заведений, в честь «Дня национального Единства». Победителем турнира стала команда «Вавилон», крупно обыгравшая команду ФФТ - 5:1.

До матча шансы «Вавилона» оценивались высоко, оно и понятно, ведь в составе «связистов» выступают такие игроки как Хуршед Махмудов, Шерзод Джумаев, Алишер Ульмасов, Фирдавс Файзуллаев, но и команда ФФТ не собиралась сдаваться без «боя». С первых минут «вавилонцы» начали штурм ворот соперника, но игроки ФФТ защищались умело.

Команда Вавилон - обладатель Кубка мэра Фото ФФТ

Однако на 13-й минуте подопечным Акмала Джумаева все же удалось сломить сопротивление соперника -1:0. Забитым мячом отметился Хуршед Махмудов. ФФТ бросается отыгрываться, но удары Рустама Ходжаева, Бахтиёра Маджидова, Субхона Ходжамова были неточны, затем они упускают острые контратаки и в течение полутора минут, в ворота ФФТ влетают два безответных мяча. Автором дубля стал Шахром Шодиев.

До перерыва Фирдавс Файзуллаев доводит счёт до - 4:0. После перерыва соперники обменялись забитыми мячами. Финальный свисток арбитра возвестил о том, что команда «Вавилон» стала обладателем Кубка мэра-2019.

161 600 зрителей в матчах чемпионата страны

В конце июня завершилась первая половина чемпионата Таджикистана среди команд высшей лиги. В общей сложности с начала чемпионата 39 матчей посетили 161 600 зрителей.

В девятом туре матчи высшей лиги Таджикистана собрали 18 800 зрителей. Самой посещаемой в туре стала встреча между «Истаравшаном» и «Регар-ТадАЗом» (2:1). Эту встречу, которая прошла на Центральном стадионе Истаравшана, посетили 10 500 зрителей.

В десятом туре были сыграны три игры, которые собрали 9400 зрителей.

Фото ФФТ

В первом туре чемпионата Таджикистана общее количество зрителей в четырёх играх было 14 800, во втором туре – 21 250, в третьем туре – 14 500, в четвёртом туре – 11 450, в пятом туре – 21 200, в шестом туре – 16 200, в седьмом туре – 20 500, а в восьмом туре – 14 400.

Пока самой посещаемой игрой чемпионата Таджикистана является встреча второго тура между «Истаравшаном» и «Худжандом» (2:1), которая прошла 11 апреля на Центральном стадионе Истаравшана и собрала 15 тысяч зрителей.

В общей сложности с начала сезона 39 поединков высшей лиги Таджикистана посетили 161 600 зрителей, что в среднем составляет 4144 зрителя в одном матче.

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