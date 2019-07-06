Финансируемая Европейским союзом программа направлена на устойчивое потребление и производство (УПП), а также переход стран Центральной Азии к зеленой экономике.
В ходе мероприятия обсуждены вызовы и возможности, связанные с устойчивым потреблением и производства, а также подготовка планов работы для Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана на ближайшие 3 года.
Эксперты (представители национальных правительств, представительств ЕС, агентств ООН и ключевые заинтересованные стороны) должны составить рабочий план для этих стран на следующие три года.
«Программа SWITCH-Asia стартовала в 2007 году и более 10 лет успешно функционирует в странах Азии, и на этом этапе в мае месяце этого года к ней присоединилась Центральная Азия», – сказала в своей речи эксперт по Центральной Азии SWITCH-Asia Зульфира Зикрина.
Она отметила, что в рамках программы предстоит трехлетняя системная работа с правительствами стран региона – работа в региональном контексте, а также на национальном уровне.
«То, что страны обозначили путь к зеленой экономике – уже факт», - добавила эксперт.
В следующие три года (2019-2022) пять стран Центральной Азии получат поддержку экспертов из Фонда устойчивого потребления и производства SWITCH-Asia (Фонд УПП) и схемы грантов, учрежденные для поддержки пилотных проектов, тестирующие новые подходы к УПП в регионе.
Ожидается, что в рамках программы до конца этого года Еврокомиссия выберет 10 проектов, которые начнут работать в Центральной Азии.
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