В Медицинском центре №3 накануне 6-летней Осие Шерзод сделали очередную, четвертую за эту неделю, операцию.

По словам бабушки Осии – Фатимы Зулфоновой, операция длилась дольше предыдущих трех операций.

“Врачи сказали, что эта операция отличается от предыдущих, потому что сегодня, как нам объяснили, кожу из непострадавших при поджоге мест тела внучки будут пересаживать на обоженные места. Настрадалась моя девочка, мы тоже забыли о доме, дневуем и ночуем здесь, у больницы”, - сказала она.

Фатима Зулфонова, бабушка Осии Фото Asia-Plus

По ее словам, мать девочки от переживаний тоже заболела.

“Мама Осии не смогла выдержать страдания дочки и тоже заболела. Мы ее отправили домой, чтобы немного пришла в себя, а за Осией присматривает ее тетя. Она говорит, что состояние моей девочки получше”, - отметила Фатима Зулфонова.

Фото предоставлено семьей Зулфоновых

О том, что состояние девочки стабильное говорит и тот факт, что ей провели четвертую по счету операцию.

Ранее заведующий ожогового отделения медцентра Тохир Зубайдов сказал, что все операции проходят лишь после определения состояния больной.

“Следующая операция зависит от состояния пациентки, если состояние будет стабильным, мы вместе с доктором Эдгаром Бимером проведем четвертую операцию”, - сказал он “АП” после третьей операции.

Сколько еще операций предстоит Осие – неизвестно. Немецкий врач Эдгар Бимер оценивает ее состояние как стабильное средней тяжести.

Осия Шерзод пострадала в результате того, что трое несовершеннолетних привязали ее к ограде и подожгли. Она получила ожоги 65% тела.

У главное виновника этого инцидента - 13-летнего подростка - выявлены психические расстройства и он помещен в Республикан6ский центр психического здоровья детей и подростков.

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