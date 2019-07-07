Первое таджикское предприятие «Urg-Taj» по производству полипропиленовой пряжи для ковровых изделий скоро откроется в свободной экономической зоне «Ургут». Предполагается, что завод ежегодно сможет выпускать товар на $2,9 млн.

СЭЗ «Ургут» - это обособленная территория в Узбекистане, где уже два года абсолютно всем бизнесменам, в том числе, из-за рубежа, предоставляются налоговые и таможенные льготы в зависимости от суммы инвестиций.

«Предприниматели в этой зоне от 3 до 10 лет освобождаются от 10 видов налогов, кроме подоходного налога и пенсионных отчислений. За два года зона привлекла более 60 зарубежных инвесторов, которые реализуют проекты на $232 млн. Таджикистанцы для открытия своего первого завода здесь вкладывают около $3 млн.», - рассказывает в интервью «АП» первый замхокима Ургутского района Гайрат Абдурахманов.

Видеосюжет подготовлен в рамках пресс-тура Независимой школы журналистики «Таджикистан – XXI век» в Республику Узбекистан.

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Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает ГУП «Таджикская алюминиевая компания». ТАЛКО – это ведущее промышленное предприятие Таджикистана, входящее в число крупнейших мировых производителей алюминия. ТАЛКО сегодня широко представлена в таких секторах экономики Таджикистана, как горнодобывающая и химическая промышленности. Целью компании является также и развитие нового направления в экономике Таджикистана – энерго-металлургического.

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