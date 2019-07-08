В Душанбе в минувшую субботу состоялась торжественная церемония открытия первого образовательного центра «Я» по развитию женского лидерства и предпринимательства. Сегодня, 8 июля, Центр откроет свои двери для первых десяти слушательниц из сферы малого бизнеса.

На церемонии открытия руководитель Центра Тахмина Шерматова сказала, что целью проекта является интенсивное обучение женщин предпринимательству через получение знаний и обмен опытом.

«Мы готовы предоставить женщинам площадку и важные инструменты, чтобы они могли создавать свой бизнес и управлять им, - говорит Шерматова, - Надеемся, что через наши курсы эти женщины поменяют свою жизнь в лучшую сторону».

На открытии присутствовали партнеры проекта, среди которых почетное место было отведено генеральному директору компании Coca Cola Таджикистан г-ну Эзелю Агаоглу. Он был удостоен на мероприятии звания Посла женского лидерства и предпринимательства.

По словам автора проекта Фирузы Насыровой, первые курсы длительностью 21 день стартуют 8 июля. В них примут участие первые 10 слушателей, которым по трем модулям будут преподавать известные и успешные бизнес-тренеры и предприниматели.

«Мы надеемся, что Центр «Я» даст нам возможность идти дальше и в будущем перейти на формат института. Мы также готовы сотрудничать с государственными структурами, чтобы подготовить для страны настоящих лидеров среди успешных женщин, чтобы они могли повлиять на экономику страны», - считает она.

По словам организаторов, пока они развивают центр на общественных началах, без поддержки международных институтов и компаний. Необходимо добавить, что это - социальный проект и женщины здесь будут обучаться на бесплатной основе. При этом на каждый курс будут брать и людей с инвалидностью.

«Мы очень хотим добиться хорошего результата, чтобы презентовать наши достижения. Очень надеемся, что это у нас получится», - отметила Фируза Насырова.

Г-н Эзель Агаоглу отметил, что женщины Таджикистана не должны отставать от других женщин, поэтому он «верит, что наши женщины добьются лидерства во всех сферах».

«Если женщина возглавляет какое-нибудь сообщество, то это очень хорошо для Таджикистана. Вашей стране это необходимо. В своей компании мы тоже придерживаемся такой политики, у нас функционирует женский клуб и мы готовы отправить на обучение наших сотрудниц. А почему бы и нет, ведь у каждой женщины есть своя идея и своя мечта, которая должна осуществиться», - подчеркнул он.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.