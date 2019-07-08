В дополнение к 1 млрд евро, которые будут предоставлены странам Центральной Азии в рамках стратегии на 2014-2020 годы, Европейский Союз выделит дополнительные 72 млн евро для программ помощи странам региона.

Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии по итогам встречи «Европейский Союз – Центральная Азия» в Бишкеке с участием верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини и министров иностранных дел пяти государств региона.

Таджикистан на встрече представлял глава МИД страны Сироджиддин Мухриддин.

В своей речи министр иностранных дел Таджикистана подчеркнул продолжение взаимовыгодного сотрудничества стран региона с Европейским Союзом в рамках Новой стратегии в целях укрепления экономического, транзитного, транспортного, энергетического потенциала стран Центральной Азии, улучшения инвестиционного климата, поддержки малого и среднего бизнеса, партнерства в вопросах смягчения последствий изменения климата, защиты окружающей среды, устойчивого развития региона, эффективного управления границами и устранения вызовов безопасности, передает департамент информации МИД страны.

«Позитивная региональная динамика в Центральной Азии и потребность в более тесном сотрудничестве с Европейским союзом предоставляют значительную возможность для более крепкого партнерства, - сказала Федерика Могерини. - Наша новая Стратегия для региона позволит в более тесном партнерстве решать стоящие перед ними задачи: от устойчивого развития до диверсификации экономики, укрепления гражданского общества и прав человека, предоставления экспертных знаний и финансовой поддержки процессам реформ».

В свою очередь, комиссар по международному сотрудничеству и развитию Невен Мимика добавил, что это вклад даст еще больший импульс отношениям ЕС-ЦА.

«Вклад ЕС в размере 72 млн. евро укрепляет наше прочное партнерство с Центральной Азией на благо наших граждан. Вместе с национальными правительствами, гражданским обществом и частным сектором мы будем работать над созданием возможностей с целью общего процветания, защиты нашей планеты для будущих поколений", - сказал он.

Из этой суммы 20 млн евро получит Таджикистан для строительства новой ГЭС, которая позволит экспортировать электроэнергию на север Афганистана. О какой конкретно ГЭС идет речь, не указано, однако напомним, что 6 июня по итогам заседания Комитета по сотрудничеству между Таджикистаном и ЕС было заявлено, что Европейский Союз выделил средства на сумму 20 миллионов евро для реализации строительства ГЭС «Себзор».

Гидроэлектростанция "Себзор" будет построена на реке Шохдара в Рошткалинском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Cтарт ее строительству еще летом 2015 года дал президент республики Эмомали Рахмон. На малой ГЭС «Себзор», мощностью 10 МВт, планируется производить ежегодно до 60 млн. кВт.ч электроэнергии. В настоящее время строительные работы ведутся при поддержке правительства компанией «Памир Энерджи», которая занимается управлением электроэнергетических сетей ГБАО. Общая стоимость проекта оценивается в $36,8 млн.

2 млн евро ЕС инвестирует в расширение экономических прав и возможностей женщин в регионе. Этот проект будет реализован совместно с Казахстаном и Узбекистаном. Он предоставит афганским женщинам навыки, необходимые им для участия в экономическом развитии Афганистана, и будет способствовать более тесным мирным связям с Центральной Азией.

36 млн. получит Кыргызстан на новую программу ЕС в поддержку сектора образования, которая, в частности, обеспечить справедливый доступ к образованию граждан по признаку пола, языковой и этнической принадлежности.

14 млн евро будут выделены на расширение региональной программы SWITCH, направленной на поддержку устойчивого потребления, производства и перехода к «зеленой» экономике.

По итогам встречи было принято совместное коммюнике. Следующая встреча в формате ЕС - ЦА пройдет в 2020 году в Брюсселе.

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