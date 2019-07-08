В Нью-Йорке завершилась ежегодная олимпиада Genius Olympiad-2019 для школьников от 12 лет, на которой ученики 8-го и 9-го класса частного образовательного учреждения «Абдурахмони Джоми» Амирали и Парвиз Джураевы завоевали серебряную медаль в категории робототехника.

По словам руководителя проекта Фируза Набиева, чтобы попасть на Genius Olympiad нужно пройти два этапа отбора. Сначала зарегистрироваться на официальном сайте Олимпиады, заполнить онлайн заявку, где нужно заявить о своей работе. В второй этап - представление работы уже на самой Олимпиаде.

"По условиям конкурса, нам нужно было создать робота пожарника, который на специально созданной площадке собирает людей и переносит их в специально отведенное безопасное место. Амирали и Парвиз работали над созданием своей модели на протяжении полугода и, судя по всему успешно, потому что первый этап отбора мы прошли, и организаторы отправили официальное приглашение к следующему этапу, который проходил в США. Поездку профинансировали родители учеников и администрация школы", - сообщил Фируз.

Соперниками таджикской команды в этой категории были школьники из более 40 стран мира, но таджикский робот-пожарник стал одним из лучших - он занял второе место. Его создатели получили в качестве приза по планшету марки Amazon Fire.

Стоит отметить, что команда из Таджикистана впервые принимала участие в категории робототехника на Genius Olympiad.

1 /4

GENIUS Olympiad - это ежегодная олимпиада по экологическим проблемам, которая проходит в Нью-Йорке по пяти категориям. Она основана Государственным университетом Нью-Йорка в Освего (Oswego State University of New York (SUNY).

Олимпиада состоит из нескольких этапов и выявляет не только талантливых и успешных учеников, но и содействует им в восприятии вопросов, связанных с экологией, с помощью искусства, креативного письма, инженерии и дизайна.

Цель мероприятия - воодушевить учащихся защищать и улучшать окружающую среду, а также собрать вместе талантливых ребят для того, чтобы они смогли поделиться своими идеями, находками и проектами в данной сфере.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.