АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 9 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

- В Душанбе в театре оперы и балета им Айни проходит масштабное событие - Central Asia’s Got Talent! Билеты на мероприятия можно бесплатно приобрести в офисе медиа-холдинга “Asia-Plus” (ул. С. Шерози, 16, ГЖК).

- В Самарканде начнется заседание Совета по туризму стран СНГ.

- В Таиланде стартует Чемпионат Азии среди юниоров по вольной, греко-римской и женской борьбе. В нем участвует сборная Таджикистана.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 9 ИЮЛЯ

1996 - В Таджикистане совместным таджикско-голландским предприятием «Таджик Тел» запущена в эксплуатацию сотовая телефонная сеть.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 9 ИЮЛЯ

1941-2008 – Родился писатель Азиз Рахим.

1954 – Родился гидролог, писатель Александр Пиров.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 9 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 34-39 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 20-25 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 3-8, местами усиление до 17-22 м/с, с пыльной бурей и мглой. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 37-42 тепла, в предгорьях ночью 17-22 тепла, днем 32-37 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБВО преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 тепла, днем 26-31 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 тепла, днем 13-18 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, местами усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 11-16 тепла, днем 25-30 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 29-31 тепла.