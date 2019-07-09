61-летний украинский специалист Сергей Жицкий назначен новым главным тренером душанбинского ЦСКА «Памир». Он будет готовить команду ко второй половине чемпионата Таджикистана-2019, сообщает официальный сайт Федерации футбола Таджикистана.

На этом посту Жицкий сменил Рустама Ходжаева, который ранее по причине неудовлетворительных результатов подал в отставку с поста главного тренера армейского клуба.

В своей тренерской карьере Сергей Жицкий работал в таких командах, как «Хмельницкий», «Никополь», «Олимпик-УОР» (Украина) и «Одиши-1919» (Грузия). Украинский специалист обладает тренерской лицензией категории «А» УЕФА.

По итогам десяти сыгранных туров чемпионата Таджикистана по футболу столичный ЦСКА «Памир» занимает последнюю строчку в турнирной таблице. В активе армейцев всего шесть набранных очков.

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