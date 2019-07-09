С 3 по 7 июля в Нур-Султане состоялся ежегодный фестиваль юных талантов «Шаттык», на который съехались самые титулованные детские ансамбли из Казахстана, России, Белоруссии, Украины, Азербайджана, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Болгарии, Кубы и Башкортостана. Таджикистан на фестивале занял золото в категории хореография.

Согласно условиям конкурса, делегация каждой страны должна была представить концертную программу до 30 минут, состоящую из не менее 3-х жанров.

В состав таджикской делегации вошли детский танцевальный коллектив NEW ERA Kids, которые выступили в жанре хореография и театр мод, вокалистка Аниса Раджабова и инструменталист Шукрона Рахимова.

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Детский танцевальный коллектив из Таджикистана выступил с четырьмя танцевальными шоу-номерами, два из которых были эстрадными - «Самурай» и «Полиция», с одним народным танцем «Хатлон» и стилизованным микс - народным и современным танцем «New Дойра». Выступления проходили в жестком режиме нон-стоп в основной день фестиваля.

В состав коллектива вошли дети в возрасте от 9 до 13 лет: Муниса Раджабова, Екатерина Тошова, Алина Ким, Лола Раджабова, Сабрина Саломатшоева, Дамира Бобоалиева и Давлатали Каюмов.

Выступление детей оценивало международное жюри в лице деятелей искусств, заслуженных артистов из стран - участников фестиваля.

Многие из членов жюри являются директорами или представителями международных конкурсов и фестивалей, таких как «Славянский Базар в Витебске», Diamonds Voice (Прага, Чехия), «Лето в Обзоре» (Болгария), «Рождественские встречи» (Таллинн, Эстония), «Роза Востока» (Ташкент, Узбекистан), «Европа молодая» (Украина), KGTaй (Бишкек, Кыргызстан) и другие.

По итогам фестиваля в жанре хореография жюри отдало главное призовое место таджикскому танцевальному коллективу NEW ERA Kids. А Аниса Раджабова и Шукрона Рахимова получили звание лауреатов фестиваля.

По словам руководителя группы Азизы Каюмовой, ребята получили приглашения принять участие в фестивале и в следующем году, а также другие предложения от организаторов международных фестивалей в Кыргызстане, Болгарии, Азербайджане, Армении, России и Белоруссии.

Напомним, что детский танцевальный коллектив NEW ERA Kids также является обладателем Гран-при Международного Фестиваля «Роза Востока 2019».

Фестиваль юных талантов «Шаттык» проводится уже в 11-й раз и приурочен он ко Дню столицы Казахстана.

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