Очередные таджикско-китайские антитеррористические учения пройдут в конце июля в Ишкашимском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана, непосредственно граничащей с Афганистаном, сообщил «АП» источник в Минобороны Таджикистана.
В учениях будут задействованы батальон солдат и офицеров мобильных войск Минобороны Таджикистана и одна рота Народно-освободительной армии Китая.
Таджикские и китайские военные на учениях отработают совместные действия при возникновении угрозы проникновения террористов из Афганистана через Таджикистан в Китай.
В учениях планируется задействовать авиацию, бронетехнику, артиллерию и стрелковое орудие.
Аналогичные учения двух армий прошли на территорий ГБАО в октябре 2016 года.
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