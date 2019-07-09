Очередные таджикско-китайские антитеррористические учения пройдут в конце июля в Ишкашимском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана, непосредственно граничащей с Афганистаном, сообщил «АП» источник в Минобороны Таджикистана.

В учениях будут задействованы батальон солдат и офицеров мобильных войск Минобороны Таджикистана и одна рота Народно-освободительной армии Китая.

Таджикские и китайские военные на учениях отработают совместные действия при возникновении угрозы проникновения террористов из Афганистана через Таджикистан в Китай.

В учениях планируется задействовать авиацию, бронетехнику, артиллерию и стрелковое орудие.

Аналогичные учения двух армий прошли на территорий ГБАО в октябре 2016 года.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.