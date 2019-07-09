Тамринҳои навбатии зиддитеррористии Тоҷикистону Чин охири моҳи июл дар ноҳияи Ишкошими Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ки бевосита бо Афғонистон ҳамсарҳад аст, баргузор мешаванд, хабар дод ба “Азия-Плюс” як манбаъ аз Вазорати мудофиаи Тоҷикистон.

15:50 19 октября, 2016

Размоишҳои зиддитеррористии Тоҷикистону Чин дар Ишкошим

Дар тамринҳо як баталйони сарбозону афсарони воҳидҳои зудамали Қувваҳои Мусаллаҳи Тоҷикистон ва як ротаи Артиши халқии озодихоҳи Чин иштирок мекунанд.

Низомиёни Тоҷикистону Чин дар тамринҳо амалҳои муштаракро ҳангоми пайдо шудани хатари вуруди террористон аз Афғонистон тариқи Тоҷикистон ба қаламрави Чин мавриди таҷрибаву амал қарор медиҳанд.

Барои иштирок дар тамринҳо ҳамчунин авиатсия, техникаи зиреҳпӯш, артиллерия, силоҳи тирандозӣ низ сафарбар мешавад.

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