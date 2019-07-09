Соратники вспоминают его как умелого и честного руководителя, оппоненты считали слишком осторожным и трусливым. Он из категории руководителей - «долгожителей», и значимость таких личностей может показать только время.

Джаббор Расулов родился и вырос в семье плотника. Детство прошло в дореволюционное время, в бедности и нищете. Установление советской власти в Ходженте сыграло значимую роль в его судьбе, он получил хорошее образование в школе, закончил Среднеазиатский хлопковый институт, получив специальность агронома.

Свою трудовую деятельность он начал агрономом Центральной молодежной сельскохозяйственной станции на Вахше и прошел хорошую управленческую школу. В самые трудные послевоенные годы 33-летний Джаббор Расулов был назначен председателем Совета Министров Таджикской ССР и работал на этом посту 10 лет.

Он был единственным среди таджиков, кто занимал такую высокую должность, как заместитель министра сельского хозяйства СССР, а также был дипломатом высокого ранга - послом Советского Союза в Республике Того.

Урок на всю жизнь

В период его правления активно развивалась экономика республики и рос уровень жизни населения. В годы, когда Расулов возглавлял республику, развернулась огромная работа по освоению и орошению целинных и горных земель, что позволило развивать животноводство, садоводство, картофелеводство и другие отрасли сельского хозяйства. Расулова называли «народным академиком» по вопросам хлопководства.

Благодаря ему в 1980 году впервые и единственный раз в истории Таджикистана республика сдала 1 миллион тонн хлопка.

Вспоминает доктор экономических наук, профессор Вахоб Вахидов, в те годы работавший заведующим отделом сельского хозяйства ЦК КП Таджикистана:

- Нас всегда приятно удивляло, что он прекрасно знал и помнил каждую карту земель, их состояние, название участков, каждое хозяйство, фамилии и имена руководителей не только совхозов и колхозов - а их было в республике 750 единиц, - но и многих бригад и ферм. Это обстоятельство приятно удивляло простых тружеников сел. Я сопровождал его почти во всех его поездках по стране; он страшно не любил большое сопровождение и в категоричной форме запрещал эскорты с работниками ГАИ.

По словам Вахидова, их, руководителей разного уровня, не могло не восторгать еще одно удивительное качество Расулова: его немногословность, умение выражать мысли четко, очень кратко и по существу. Поэтому собрания с его участием проходили быстро.

- Помню, однажды на каком-то собрании выступающий, рассказывая о достижениях, начал примерно так: «Как вы указали, Джаббор Расулович», «Как вы правильно отметили, Джаббор Расулович» и так далее. И вот наблюдаю, что Расулов пронзительно смотрит на него сквозь очки (все мы знали, что таким образом он выражал свое недовольство) и вдруг останавливает: «Давай кончай с этим делом, говори конкретно о своей работе!» И отругал за то, что тот таким образом хочет ему угодить, - рассказывает Вахоб Вахидович. - С годами, долгое время общаясь с Расуловым и наблюдая его ежедневную работу с людьми, эти и другие черты его характера, мы старались равняться на него, четко планировать свою деятельность.

Он мало фотографировался и не допускал хвалебных слов в свой адрес. Запретил показывать его по республиканскому телевидению, СМИ о нем писали или говорили в то время редко.

- Практически Расулов не хвалил своих подчиненных, но при необходимости мог дать им высокую оценку. Помню случай, когда в 1978 году после ознакомления с делами в сельском хозяйстве в Курган-Тюбинской и Кулябской областях я подготовил подробную информацию, и она была опубликована через ТаджикТА в республиканской печати.

На следующий день уже в 7 утра он вызывает меня к себе. «Читал?» - спросил он строго. Я ответил утвердительно, а сам боюсь: неужели прошла ошибка? «Учитывая твою молодость и хорошее будущее, прощаю тебя, но впредь при печати таких отчетов будешь привлечен к ответственности», - сказал он и объяснил, что хвалить его нет необходимости, вместо этого целесообразней было бы поместить в материале дельные предложения по устранению проблем от 3-4 руководителей хозяйств и других ответственных лиц.

Он просил впредь о результатах таких рабочих поездок писать кратко, сообщив о замечаниях и пожеланиях, и вполне достаточно, если будет написано, что во встрече принимал участие, допустим, сам Вахидов. Эта беседа стала для меня уроком на всю жизнь, - рассказывает наш собеседник.

Мудрость и принципиальность

Изучая материалы, где описана жизнедеятельность Дж. Расулова, и беседуя с его бывшими коллегами по работе, можно узнать много удивительного о методах работы этого человека. Оппоненты в последние годы критиковали Расулова за то, что якобы он занимался только вопросами сельского хозяйства, так как сам был агрономом. Его соратник И.Каландаров утверждает, что это не так. То, что это не так, подтверждают не только очевидцы, соратники, друзья, но и документы партийного архива Института политических исследований Компартии республики.

Там сообщается, что промышленность республики с 1970 по 1980 год стала многоотраслевой и включала 400 современных предприятий 100 отраслей, в том числе цветной металлургии, машиностроения, электротехнической, производства стройматериалов, легкой, пищевой, химической, горной промышленности и др.

Были построены Нурекская ГЭС, Таджикский алюминиевый и Вахшский азотно-туковый заводы. Современники Расулова считают, что если Таджикистан чего-то и достиг за 70 лет своего советского существования, то половина этих достижений пришлась на период его руководства. Большое внимание уделялось вопросам здравоохранения, образования, культуры и искусства.

Вспоминает государственный и общественный деятель Гульджахон Бобосадыкова:

- В 1980 году в Москве, Ташкенте и Душанбе торжественно отмечали 1000-летие великого врачевателя Авиценны, и Джаббор Расулович добивался от Москвы равного участия двух республик в праздновании этой даты. А вице-президент Академии наук СССР Федосеев скажем так, вел не очень честную игру, отдавая предпочтение Узбекистану, хотя всем было известно, кем является Абуали Ибн Сино по национальности.

Например, в Москве на торжественном собрании в Колонном зале Дома Союзов, первым должен был выступить президент Академии наук Таджикистана Мухаммад Асими, но была объявлена фамилия президента АН Узбекистана. Все это говорило о том, что все делается специально против нас.

Но когда вечером по телевизору в программе «Время» я увидела трансляцию, то была крайне удивлена, что Мухаммад Сайфидинович выступал там первым. Хорошее дело – монтаж. Я знала, что руководство республики постаралось, чтобы не ущемлялись наши права. Или другой пример. Когда в изданном нашей республикой юбилейном сборнике об Авиценне было использовано выражение «таджикско-персидская литература», дело дошло до того, что первые страницы издания были вырваны.

В дни пребывания Федосеева в Душанбе, он просил Расулова встретиться с ним, а когда встреча состоялась, Федосеев начал разговор с того, что в Таджикистане в последнее время проявляется национализм, намекая на выражение в книге, которую потом потребовали убрать. Джаббор Расулович сразу прекратил встречу, и не попрощавшись ушел, а на следующий день даже не вышел провожать гостя в аэропорт.

Расулов тонко чувствовал отношение интеллигенции к этому юбилею и не допустил никакого ущемления прав Таджикистана в течение всего периода подготовки и проведения юбилея. В этом была проявлена его мудрость и принципиальность.

Подбор кадров

Многие свидетели советской эпохи характеризуют Расулова как руководителя, который умел правильно подбирать кадры. Причем он всегда обращал внимание не на региональную принадлежность, а на деловые качества своих подопечных.

Один из них, Одил Бердиев, пишет в своих воспоминаниях, что, назначив его на руководящие должности в Ванчском и Дарвазском районах, откуда он родом, Расулов подготовил и закалил его как местного кадра. Впоследствии работая первым секретарем в Джиргатальском райкоме партии, с одобрения Расулова он добился того, чтобы в этом районе стали заниматься картофелеводством.

- Когда земли Ляхша были орошены и на них был выращен картофель, Джаббор Расулов, поблагодарив дехканина-старика, собравшего наибольший урожай, пообещал ему подарить машину, если он доведет урожайность до 400 центнеров с гектара. Тот просил вместо машины помочь с углем, так как зимы у нас суровые.

Когда Расулов спросил про электричество, я сказал, что его стоимость дорогая для местного населения. И вот с помощью председателя Совета Министров СССР Косыгина Джаббор Расулович добился того, что в ГБАО и в Каратегинской долине население вплоть до 1992 года платило по 1 копейке за киловатт, что по тем меркам было практически бесплатно, - вспоминает Бердиев.

Чрезмерная скромность

Но, пожалуй, самыми удивительными в работе первого секретаря ЦК Компартии республики были его личностные качества как руководителя. Особенно удивила его чрезмерная скромность, иногда доходившая, на мой взгляд, до болезненно-маниакальной.

Проанализировав жизнь Расулова, я сделала вывод, что это был человек, беззаветно преданный коммунистическим идеалам, партии и государству, его воспитавшим.

И, конечно, его не могли не напугать в какой-то степени обстоятельства, с которыми столкнулся его предшественник, Турсун Ульджабаев, который был не только снят с должности, но и исключен из рядов коммунистов за так называемое «дело с приписками».

Поэтому, когда соратники и бывшие коллеги рассказывают о его личностных качествах, просто удивляешься его кристальной честности. К примеру, он всегда расплачивался за все сам; даже когда его сопровождали, он угощал других, а квитанции забирал себе. ъ

Когда его не стало, по рассказам очевидцев, в его сейфе помимо 4200 советских рублей, которых бы и на покупку полмашины не хватило, была и огромная стопка всевозможных квитанций. Думаю, все они были собраны и хранились годами не зря: если когда-нибудь его в чем-нибудь захотели бы уличить - а во все времена такие люди найдутся, - он смог бы с высоко поднятой головой доказать свою честность.

Могила Джаббора Расулова на кладбище в Лучобе Фото Asia-Plus

К тому же, по рассказам очевидцев, когда он стал руководителем республики, то отправил в отпуск свою родную сестру Мухаррам, которая работала заместителем министра просвещения. Когда она вернулась из отпуска, то узнала, что освобождена от занимаемой должности. Рассказывают также, что Расулов ежемесячно давал милиционеру, дежурившему на проходной его дома, по 100 рублей, помогая его многодетной семье, а зарплату депутата Верховного Совета он отдавал в один из детских домов.

- Когда не стало Джаббора Расуловича, мы вместе с Иваном Дедовым, зав. орготделом ЦК, приехали к нему домой, - вспоминает общественный и государственный деятель Биходжал Рахимова. - Меня удивила чересчур скромная обстановка его дома: старый коврик на стене, стол, стулья, кровать и шкаф, где висел всего один костюм. Все это засело в глубине моей памяти.

А дочь Джаббора Расулова - Ирина? Она ведь работала учительницей иностранного языка в самой обычной школе - №8. И немногие знают, что известный энергетик Георгий Тихонов, в свое время управлявший трестом "Таджикгидроэнергостой", являлся его зятем, потому что они сами никогда никому не говорили об этом. Такими же скромными выросли его внуки Ирина и Тимур, которых он сильно любил. Каждый раз, когда я прохожу мимо аллеи Героев в Худжанде и смотрю на бюст Джаббора Расулова, то перед лицом встает удивительный образ этого настоящего патриота страны.

Вахидов вспоминает, что после похорон Расулова дочь Ирина рассказала, что ее отец хранил в своем шкафу старый, залатанный национальный халат – чапан и, когда она однажды предложила избавиться от него, тот сказал: «Мой отец просил хранить этот халат и время от времени смотреть на него, чтобы не забывать о своих корнях, что мы из семьи простых бедняков».

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