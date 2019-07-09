За 4 дня рекламный ролик в виде музыкального клипа набрал более 20 тысяч просмотров в социальной сети «Фейсбук» и продолжает набирать обороты.

О чем ролик? О новых акциях для клиентов «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ», связанных с депозитами. О пользе сбережения, выгодных вкладах и призах, которые «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» будет вручать своим вкладчикам. И в чем же фишка? – спросите вы. Для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, лучше посмотреть ролик вам самим.