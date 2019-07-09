В Согдийской области 114 человек, подозреваемых в совершении экстремистских преступлений, были освобождены от уголовной ответственности.

Об этом в ходе расширенного заседания коллегии областной прокуратуры по итогам первого полугодия 2019 года сказал прокурор Согда Хабибулло Вохидов.

В работе заседания также принял участие первый заместитель Генпрокурора республики Хотам Назарзода.

Прокурор области сообщил, что все 114 привлекались по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 307 (Участие в деятельности запрещенных партий и организаций) и 401 (Незаконное вовлечение граждан для участия в вооруженных конфликтах на территории других государств) УК республики.

По его словам, всего за первое полугодие 2019 года на территории области было зарегистрировано 395 преступлений экстремистского характера.

«Кроме этого, по всем направлениям прокурорского надзора было взыскано 130,3 млн. сомони финансового ущерба, из которых 58,3 млн. сомони пошло в пользу бюджета и 72 млн. сомони - в пользу граждан.

На заседании также говорилось о работе в сфере землепользования.

«По итогам проверок было возбуждено 183 уголовных дела, более 4 тыс. га самовольно захваченных земельных участков были возвращены в прежнее состояние, 157 незаконных решений председателей городов и районов, 140 из которых связаны с выделением земельных участков, были опротестованы», - сообщил Вохидов.

По его словам, в сфере здравоохранения 162 человека были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, в отношении 32 лиц были возбуждены уголовные.

«За данный период следователями прокуратуры области было расследовано 1203 уголовных дела, связанных с убийствами, изнасилованием, коррупционными и экономическими преступлениями коррупционного характера и др. По 621 из них завершилось предварительное следствие, 599 направлены в суды», - сказал он.

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