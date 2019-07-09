Огромный фруктовый сад собственными руками посадили учителя, дети и их родители при общеобразовательной школе №21 города Худжанд. Раньше на заброшенной земле была большая свалка.

Сейчас в школьном саду растут 1500 плодовых деревьев – из яблок и вишни в столовой делают компоты, а персики и абрикосы детям разрешают уносить домой.

«В самом начале, если честно, не все верили, что можно реализовать эту идею. Но мы все же провели родительское собрание. Объяснили, что хотим в школе посадить сад и попросили родителей поддержать финансово - с каждого родителя ожидалась помощь в размере 3-5 сомони. Слава Богу, нас поняли, помогли, и не только деньгами, но и трудом, ведь нам пришлось сперва очистить землю. Мы вывезли отсюда более 20 машин мусора», - рассказывает директор школы Файзулло Файзиев.

В будущем, по его словам, школа намерена продавать часть урожая, и выручкой обеспечить учреждение всем необходимым. Предполагается, что на фруктах учреждение может заработать около 40000 сомони ежегодно.

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