Министр экономического развития и торговли Таджикистана Неъматулло Хикматуллозода обсудил с делегацией Всемирного банка вопросы реализации проекта Digital CASA Tajikistan.

Данный проект направлен на развитие региональной торговли и интеграции, повышение конкурентоспособности страны на мировой арене за счет внедрения цифровых основ, сообщает пресс-служба Минэкономразвития и торговли РТ.

Проект Digital CASA был представлен в Таджикистане летом 2017 года. В основе инициативы лежит идея о соединении единой оптико-волоконной линии Центральной и Южной Азии.

О желании профинансировать программу тогда заявили некоторые международные финансовые институты, в том числе Всемирный банк.

Digital CASA – аналог энергетического проекта CASA-1000.

Основа и идея проекта заключаются в соединении оптико-волоконных линий Центральной и Южной Азии. Потенциальные участники – Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан и Пакистан.

Ожидаемый эффект программы уже обозначен — жители постсоветского юга получат доступ к дешевому широкополосному интернету за счет альтернативных сетей.

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