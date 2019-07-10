При сдаче документов в высшие учебные заведения Узбекистана 8 июля возникли серьезные проблемы. На фотографиях, сделанных очевидцами в Ташкенте, Джизаке, Андижане и Фергане, видно, как сотни людей стоят в очереди под палящим солнцем, чтобы сдать документы в вузы.
На фото- и видеозаписях видно, как у дверей приемной комиссии Джизакского педагогического института стоят длинные очереди будущих студентов и их родителей, передает CA-News.
"Четыре абитуриента упали в обморок, они долгое время простояли под солнцем. Тут творится беспорядок, никто никого не уважает, возле ворот возникло столпотворение. Преподаватель по фамилии Ахчаев кричит и прогоняет всех абитуриентов", – сообщил один из абитуриентов.
Представитель вуза сообщил, что подобная ситуация возникла из-за сбоя в компьютерной программе Государственного тестового центра. Аналогичная ситуация произошла 8 июля в вузах Андижана и Ферганы.
Между тем, представители Государственного тестового центра категорически опровергли информацию о возникновении сбоев в работе компьютеров.
Один из сотрудников ГТЦ сказал, что прием документов от абитуриентов проходит медленно в связи с тем, что многие из них не информированы о новых изменениях, связанных с подачей документов.
Кроме того, согласно новому порядку поступления в вузы, в этом году узбекским абитуриентам предоставили возможность сдавать документы сразу в три вуза по одному направлению. При этом тесты они будут проходить всего один раз.
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