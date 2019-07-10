Министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода и глава представительства Японского Агентства по международному сотрудничеству (JICA) в Таджикистане Хидеки Танабе 9 июля 2019 года подписали Грантовое соглашение на реализацию «Проекта по предоставлению машин скорой помощи Республике Таджикистан».
Понимая важность улучшения оказания скорой медицинской помощи в Таджикистане, правительство Японии выделило 771 000 000 японских иен (около $7,1 млн.) через JICA для реализации указанного проекта.
Целью проекта является повышение качества и доступности машин скорой медицинской помощи в целях обеспечения эффективной неотложной помощи населению страны.
В рамках проекта планируется предоставить около 90 машин скорой помощи, оснащёнными необходимым оборудованием для спасения жизни, таким как дефибриллятор, монитор для пациентов, набор для реанимации и т.д.
Машины скорой помощи будут предоставляться больницам по всей стране: центральным районным больницам, областным больницам, Национальному медицинскому центру, городской больнице скорой медицинской помощи города Душанбе, Научно-исследовательскому институту акушерства, гинекологии и перинатологии и др.
Подчеркнув важность сотрудничества между Таджикистаном и Японией, Файзиддин Каххорзода отметил, что это соглашение является историческим, поскольку Таджикистан впервые получает такое большое количество машин скорой помощи, как грант.
Г-н Танабе сказал, что JICA будет и впредь оказывать поддержку сектору здравоохранения в рамках проектов по оказанию грантовой помощи и технической помощи. Обе стороны согласились с важностью надлежащего управления и обслуживания машин скорой помощи для обеспечения их устойчивой эксплуатации.
Следует отметить, что в настоящее время Таджикистан сталкивается с проблемой недостаточного количества качественных машин скорой помощи для удовлетворения потребности населения в неотложной помощи. Придавая приоритетное значение доступу к качественным медицинским услугам, министерство здравоохранения и социальной защиты Таджикистана обратилось с просьбой к JICA разработать и реализовать данный проект.
На протяжении долгих лет JICA предоставляет медицинское оборудование для содействия улучшению медицинского обслуживания в стране. Помимо нового проекта по предоставлению машин скорой помощи, JICA ранее предоставляла оборудование родильным отделениям больниц в Хатлонской области и городскому родильному дому №1 Душанбе, а также Национальному медицинскому центру.
JICA начало свое техническое сотрудничество с Таджикистаном в 1993 году путем приглашения госслужащих Таджикистана для обучения в Японии с целью получения знаний и опыта по государственному управлению и макроэкономическому развитию. На начало 2018 года общее количество участников Программы совместного создания знаний JICA, ранее называемой «Тренинг – курсы», превысило 2200 человек. В 2006 году был открыт офис JICA в Таджикистане, и с того времени динамично реализуются различные проекты грантовой и технической помощи в таких секторах как сельское хозяйство и сельское развитие, обеспечение питьевой воды, здравоохранение, транспорт, энергетика, наращивание потенциала, а также продвижение малого и среднего бизнеса. В настоящее время проектный портфель JICA в Таджикистане составляет 35 проекта на общую сумму более 349,6 млн. долларов США (82 млн. долларов США технической помощи и 267,6 млн. долларов грантовой помощи), из которых 11 проектов являются действующими.
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