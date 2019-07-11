В Таджикистан идет сильная жара. Даже сотрудники КЧС переходят на усиленный режим работы. Как жить и работать при таких градусах, рассказывают юристы и врачи.

Что говорит законодательство?

Несмотря на жару, в республике почти все организации работают в обычном режиме. А что говорит закон? Есть ли какие-либо льготы для работников в жаркие дни?

Юристы и специалисты по охране труда указывают, что вопрос соблюдения трудовых прав работника отражен в трудовом законодательстве, а именно: в Трудовом кодексе РТ (ТК РТ).

Руководитель юридической компании «Химоя» Навруз Одинаев в интервью «АП» указал, что существует общая норма.

- Статья 331 ТК РТ предусматривает, что, независимо от организационной правовой формы, работодатель обязан создавать условия труда, отвечающие требованиям безопасности и санитарно-гигиеническим требованиям. Работодатель несет ответственность за нарушение требований по охране труда.

Юрист добавил, что согласно нормам ст. 55 Кодекса здравоохранения РТ во всех организациях, независимо от форм собственности, работодатели и должностные лица несут ответственность за причинение ущерба, нанесенного здоровью отдельных лиц, они ответственны за обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности, профилактику заболеваний, создание условий труда, быта и отдыха работников и так далее.

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Наряду с этим эта статья Кодекса здравоохранения предусматривает, что все затраты, понесенные учреждениями здравоохранения в связи с лечением и ликвидацией заболеваний и травм, полученных физическими и юридическими лицами, независимо от их форм собственности, возмещаются в полном объеме в пользу соответствующих органов и учреждений здравоохранения в соответствии с законодательством РТ.

- Закон не устанавливает пределы погодных условий, при которых прекращается труд, но есть общая норма, согласно которой работник может самостоятельно прекратить труд, если считает, что продолжение работы в тех условиях может нанести вред его жизни или здоровью. Так, согласно нормам ст. 337 ТК РТ в случае, когда работник в процессе работы обнаруживает наличие опасности для его жизни и здоровья и не может устранить ее имеющимися в его распоряжении средствами, он вправе прекратить работу. Об опасной обстановке трудового процесса работник обязан немедленно поставить в известность непосредственного руководителя (бригадира, мастера, начальника участка) или орган охраны труда предприятия. За период устранения опасности за работником сохраняется его средний заработок, - говорит Навруз Одинаев.

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В зависимости от погодных условий врачи рекомендуют адаптировать рабочий график, учитывая летнюю жару. Это разрешено и в ряде европейских стран.

Медики указывают, что в Таджикистане тоже следует улучшить условия труда и уменьшить влияние жары.

- Но работодатели не спешат прислушиваться к рекомендациям врачей, - говорит врач Али Суфиев. - Обеспечивать безопасные условия труда работодателя обязывает Трудовой кодекс. В «Санитарных нормах микроклимата производственных помещений», утвержденных Минздравом СССР 31.03.86, № 4088-86, действующих ныне на территории РТ, говорится о том, что при температуре воздуха на рабочих местах выше или ниже допустимых норм время пребывания на работе должно быть ограничено.

По словам специалиста, температура внутри производственных помещений должна быть комфортной для работника и не требовать использования дополнительной спецодежды.

-Там, где производство связано с холодом или, наоборот, с высокими температурами и достижение такой температуры невозможно, следует делать всё возможное для приближения её к нормальной, - говорит Суфиев. - К примеру, оптимальной температурой для учебных классов в школах считается температуры воздуха плюс 21-22 градуса Цельсия. Перечень производственных помещений, в которых должны соблюдаться оптимальные нормы микроклимата, определяется отраслевой документацией, согласованной с органами санитарного надзора, - говорит медик.

По словам врача, при воздействии высоких температур, или, другими словами, перегревании, происходит расширение кровеносных сосудов кожи, ускорение кровотока и усиление потоотделения.

Потеря с потоотделением больших количеств воды, соли и некоторых органических веществ может привести к нарушению водно-солевого обмена, сгущению крови, а также к расстройствам деятельности сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.

Особенно опасно работать в полдень тем, кто находится на открытом пространстве под палящим солнцем, например строителям или работникам сельского хозяйства. Врачи, чтобы облегчить жизнь работникам, предлагают изменить рабочий график: начинать работу раньше и удлинить обеденный перерыв, чтобы не работать в наиболее жаркое время.

- К сожалению, в законодательстве страны нет четкого определения ограничения работ на открытом воздухе, нет нормативов, - говорит специалист. - Действующие советские санитарные нормы не охватывают всех климатических особенностей и сфер в Таджикистане. И поэтому нам остается только рекомендовать работодателям беречь здоровье своих подчиненных.

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